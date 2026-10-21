Renovado el campo de fútbol 11 de Villaverde del Río con una aportación de 300.000 euros de Diputación de Sevilla

Sevilla.-DipuSevilla.-Renovado el campo de fútbol 11 de Villaverde del Río con aportación de 300.000 euros de Diputación - DIPUSEVILLA

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y el alcalde de la localidad sevillana de Villaverde del Río, José María Martín Vera, se han desplazado este miércoles hasta el campo de fútbol 11 municipal San Sebastián, donde han podido certificar de primera mano "las bondades del nuevo césped artificial del estadio para la práctica del deporte de base" en el pueblo, que se ha renovado con la aportación de casi 300.000 euros de la Institución provincial, a través del Plan 'Sevilla 107'.

Se trata de césped artificial sin cargas, incluso sin lastrado de arena. Este sistema es un material sin rellenos, sin microplásticos, que además no requiere riego para el mantenimiento habitual de la superficie, diseñado para optimizar el uso de materiales y facilitar su recuperación al final de la vida útil, informa la Diputación en un comunicado.

El San Sebastián de Villaverde del Río es el primer campo de fútbol de Andalucía que disfruta de este sistema, el mismo que está instalado en los estadios de la Real Sociedad de San Sebastián, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Éibar, Werder Bremen, Olympique de Marsella, PSV Eindhoven o Manchester City, entre otros.

INVERSIONES PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA JUVENIL

José María Martín Vera ha explicado la importancia de la renovación del césped artificial del campo de fútbol municipal, en el que entrena principalmente la UD Villaverde de la 2ª Andaluza, tras 15 años de uso continuado. "Ha sido una apuesta de la Diputación de Sevilla en el deporte de Villaverde. Sin no fuera por la Diputación, el deporte en nuestro pueblo no podría existir".

"Nuestro Ayuntamiento no cuenta con estos recursos. Es mucho dinero para nosotros. Y el rendimiento de esta inversión es excelente: tenemos cerca de 600 niños quitados de la calle y participando activamente en un procedimiento de convivencia, de inculcar valores, de disciplina y esos valores de deportividad y de saber relacionarse con los demás", ha añadido.

Por su parte, Fernández ha vinculado el peso de las infraestructuras en cuya financiación está colaborando la Diputación con el objetivo de combatir la despoblación de los municipios de la provincia. "Villaverde no está en el ámbito de municipios que pueden verse afectados por el reto demográfico y su futuro está más que garantizado en la provincia, con el apoyo de la Diputación para todo aquello que venga a mejorar el municipio".

"La implicación y el compromiso de alcaldes como José María genera también el compromiso de las administraciones y, en el caso de la Diputación, esta simbiosis con el Ayuntamiento de Villaverde del Río está funcionando y está dando buenos resultados", ha abundado al respecto.

Fernández ha citado también expresamente las inversiones que la Institución provincial está realizando y tiene firmadas en materia hidráulica. "Villaverde, con el compromiso de la Alcaldía, del Gobierno de España y de la Diputación, podrá mirar en breve la lluvia sin intranquilidad, al poner todas las bases para que este pueblo sea un territorio sin problemas de inundabilidad, su espada de Damocles histórica".

SISTEMA DISEÑADO CON MÚLTIPLES VENTAJAS

El nuevo césped artificial del campo de fútbol municipal se ha instalado en una superficie de 6.500 metros cuadrados por parte de la empresa OPSA. Está diseñado para el reciclaje, no tiene relleno y está reduce la complejidad de materiales del sistema porque requiere menos transporte en su instalación.

Otro aspecto destacable de esta superficie es que ahorra costes de mantenimiento, puesto que, al no llevar rellenos, ni estáticos ni dinámicos, no necesita ni descompactación ni reposición de los mismos.

La actuación se ha completado con la revisión y reparación del sistema de drenaje, sustituyendo las canaletas y rejillas deterioradas; con la sustitución de los cañones de riego emergentes, de mayor alcance y menor consumo de agua que los anteriores.