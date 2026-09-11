Repion actuará en el festival del Patio + Metrópolis tras la suspensión del concierto en Sevilla de las Ginebras

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SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha informado de que, por motivos ajenos a la organización, el el cuarteto madrileño Ginebras ha comunicado la suspensión del concierto que tenía previsto ofrecer el próximo sábado 19 de septiembre dentro de la programación del Festival del Patio + Metrópolis, debido a la prescripción médica de una de sus componentes, por lo que será Repion quien se incorporará al cartel y actuará en su lygar.

En un comunicado, la institución provincial ha informado de que el grupo Ginebras han han trasladado su pesar por no poder encontrarse en esta ocasión con el público sevillano y han señalado la necesidad de hacer esta pausa para garantizar que la recuperación de una de sus componentes se desarrolle de la forma más segura posible.

Por su parte, desde la organización han trasladado su apoyo a la banda y los mejores deseos para su pronta recuperación, al tiempo que ha agradecido al público su comprensión ante esta situación sobrevenida.

El dúo cántabro llega al Festival del Patio + Metrópolis después de una temporada especialmente intensa, marcada por una amplia gira de conciertos, colaboraciones con algunos de los artistas más relevantes de la escena nacional y la publicación de 201, su último álbum.