Reunida la Comisión Mixta para que el Consorcio de Bomberos asuma el Parque de Bomberos de Arahal (Sevilla)

Imagen de la Comisión Mixta celebrada en la sede de Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha acogido, este lunes, la reunión constitutiva de la Comisión Mixta de Transferencias entre el Ayuntamiento de Arahal y el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, para coordinar el proceso de traspaso del parque de bomberos de la localidad, que sigue siendo de titularidad municipal, y de cinco bomberos que son también funcionarios del Ayuntamiento.

Según ha detallado el órgano provincial en una nota de prensa, la previsión es que este proceso administrativo y organizativo pueda culminar durante el primer semestre de 2027. En contexto, en la reunión han participado los concejales del municipio, Alberto San Román y Rafael Moracho; el vicepresidente del Consorcio y diputado, Gonzalo Domínguez; el gerente, Armando Gutiérrez, y sus adjuntos, además de personal de Secretaría e Intervención del Consorcio y del Ayuntamiento. Tras esta primera reunión, se crearán dos grupos de trabajo, uno centrado en los medios humanos y otro sobre bienes y derechos.

De esta manera, deberán elaborar los correspondientes informes técnicos que serán elevados a la comisión mixta para su aprobación. Una vez completado este trámite, se dará traslado de la información a la representación social. Además, el procedimiento contempla la aprobación del traspaso por parte del Pleno del Ayuntamiento de Arahal y la aceptación formal de la propuesta por el Consorcio.

En este sentido, para que la integración pueda hacerse efectiva será necesaria también la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), incorporando al nuevo personal; la habilitación del crédito para asumir las nóminas y el funcionamiento ordinario del servicio y la firma del convenio de cesión de uso del parque.

En contexto, Arahal ha sido uno de los catorce municipios sevillanos beneficiarios en 2025 de la línea de subvenciones impulsada por la Diputación para la mejora de parques municipales de bomberos con personal funcionario. Cada consistorio ha recibido más de 93.000 euros destinados a adecuar instalaciones y medios antes de su incorporación al Consorcio.

EL PLAN DIRECTOR CONTINÚA EJECUTÁNDOSE

Con el inicio de esta negociación con el Ayuntamiento de Arahal, que es socio fundador del Consorcio, "se siguen cumpliendo los plazos previstos" en el Plan Director del ente también en materia de transferencia de medios humanos y materiales. Las dos primeras fases afectaron a parques y personal dependientes de la propia Diputación y de la Mancomunidad de Servicios del Aljarafe y ya culminaron.

Asimismo, se encuentra muy avanzada la tercera fase, correspondiente a municipios de más de 20.000 habitantes que cuentan con parques municipales y bomberos dependientes de sus respectivos ayuntamientos, en concreto, Los Palacios y Villafranca, Utrera, Morón de la Frontera, Écija y Lebrija.

La cuarta fase de traspasos afecta a parques municipales integrados en el Consorcio atendidos con personal del propio Consorcio. Entre ellos, Arahal es el único caso de un parque que funciona tanto con bomberos del Consorcio y como del Ayuntamiento.

En esta cuarta fase se incluyen también los parques municipales de Carmona, Mairena del Alcor, La Rinconada, Estepa, Osuna, Cantillana, El Ronquillo, Lora del Río y Aznalcóllar --ayuntamientos integrados en el Consorcio-- y Marchena.