La Rinconada acoge la obra 'Empaque' del 'Circuito 107' de artes escénicas de Diputación de Sevilla

Archivo - Un fragmento de la obra 'Empaque', de la compañía Chicharrón Circo Flamenco, dentro del circuito provincial de artes escénicas y musicales - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad sevillana de La Rinconada acoge este jueves, 23 de julio, la obra 'Empaque', un espectáculo firmado por la compañía Chicharrón Circo Flamenco que se asienta en la poesía del circo, la fuerza del flamenco y la complicidad del humor, articulando una dramaturgia intuitiva y contemporánea que se expresa a través de los malabares, el cante, los ritmos y la palabra.

De este modo, como explica la Diputación en un comunicado, "mientras el malabarista lanza la pelota al aire y el flamenco recoge la bata de cola, el artista se calza los guantes de boxeo para dar patadas como un niño que juguetea con una inquietud que le ronda el alma. Con una gran elegancia, la obra se atreve a formular esa pregunta que a veces tanto nos cuesta afrontar: ¿Quién soy? Una duda universal cuya respuesta no pertenece a nadie".

El espectáculo, que se verá a las 22,00 horas en el emblemático espacio de la Hacienda Santa Cruz, cuenta con la autoría de Germán J. López Galván, Ana Donoso Mora y Raúl Cantizano Núñez; el diseño de vestuario corre a cargo de Laura León; la dramaturgia y dirección están firmadas por Ana Donoso Mora; la música es obra de Raúl Cantizano; y la interpretación corre a cargo del propio Germán José López Galván.

Este minucioso trabajo ha cosechado un extraordinario reconocimiento en el panorama artístico nacional. Entre sus hitos más recientes destacan los prestigiosos galardones obtenidos en 2026, año en el que se alzó con el Premio Talía y el Premio Lorca al Mejor Espectáculo de Circo. A estos triunfos se suman los reconocimientos obtenidos en 2025, que incluyen el Premio Fetén al Mejor Espectáculo de Noche, el premio al Mejor Espectáculo en la Feria de Artes Escénicas de Andalucía, así como los Premios PACA a Mejor Intérprete de Circo y Mejor Vestuario.

Se trata de una propuesta programada a través del Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales (Cipaem), "sólida iniciativa cultural impulsada por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla que, desde su nacimiento en 1997, trabaja de forma ininterrumpida para dinamizar y enriquecer la agenda cultural de la provincia".

En este sentido, el Cipaem 2026 supone una inversión global que supera los 450.000 euros. De esta cantidad, la Diputación de Sevilla asume la mitad de la inversión, mientras que el resto se financia de manera conjunta gracias a la aportación de los municipios adscritos: Alcalá de Guadaíra, Arahal, Dos Hermanas, Lebrija, Mairena del Aljarafe, La Rinconada, Tomares, Utrera y, como gran novedad de este año, la incorporación de Mairena del Alcor.

ACTIVIDADES SEMANALES DEL 'PROGRAMA 107'

El Área de Cultura de la Diputación reafirma su compromiso con la cohesión social y territorial de la provincia mediante una programación cultural accesible y de calidad. El eje central de esta política es el 'Circuito 107' Programa Cultural, dotado con una inversión plurianual de 6 millones de euros (1,5 millones de euros anuales durante cuatro años). Con este despliegue, la corporación provincial se posiciona como la administración local líder en inversión directa en cultura en el territorio.

La gran fortaleza de esta iniciativa reside en su enfoque descentralizado y flexible. Cada ayuntamiento diseña su agenda artística con total autonomía, adaptándola a la identidad local y las demandas de su ciudadanía, optimizando al máximo la inversión pública.

El jueves, en el Parque de La Florida de Bormujos, a las 21,00 horas, la compañía La Banda del Otro presenta su espectáculo de circo y magia en el Rodeo. Una divertida e inesperada propuesta de vaqueros sin acento americano y animales ficticios que invitará al público a reconstruir un show caótico y lleno de humor desde cero.

En Isla Mayor, en la plaza Alcalde José Barco, también a la misma hora, la compañía El Hombre Globo presenta 'Flex', un show familiar de circo y magia donde todo es elástico y deformable. A través de la maleabilidad de los objetos, se plantea una bella metáfora sobre la adaptabilidad y la resiliencia.

En Gerena, en la Plaza de la Cantina, a las 21,30 horas, es turno para el teatro infantil con la obra 'En un lugar de la granja'. Un relato dinámico que promueve el diálogo y reflexiona sobre la posibilidad de transformar hábitos tradicionales en beneficio de la comunidad.

El sábado, en Guadalcanal, en el Centro de Interpretación Santa Ana y a las 12,00 horas, se celebrará un concierto de piano a cargo de Julia García Pelayo, una de las jóvenes promesas musicales formadas en el Conservatorio Bonifacio Gil de Badajoz, donde cursa cuarto de grado superior.

De nuevo en esta localidad, el domingo 26 y en la plaza de Santa Ana, hay programada una tarde-noche con doble propuesta. A las 21,00 horas, la compañía Arte Fusión Títeres presentará la obra infantil 'n un lugar de la granja' Posteriormente, a las 22,0 horas,broche de oro de la mano del flamenco de Coral de los Reyes, cantaora y compositora jerezana perteneciente a dinastías históricas del género (Anzonini, Juanele y los Rubichis) y hermana de Pelé de los Reyes (Navajita Plateá).

Por último, en El Saucejo, en la Plaza del Ayuntamiento, el público disfrutará de una velada perfecta de buena música a cargo de la Asociación Cultural Amigos de la Música de Herrera, a partir de las 20,00 horas.