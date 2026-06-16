Seis diputaciones se reúnen en Sevilla para implantar la plataforma inteligente de destinos turísticos

Imagen de los representantes de las Diputaciones provinciales de Sevilla, Cáceres, Cádiz, Badajoz, Jaén y Granada, reunidos para implantar la plataforma inteligente de destinos turísticos - DIPUTACIÍON DE SEVILLA

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha acogido este martes una reunión de trabajo con responsables de seis diputaciones involucradas en el proyecto de la Plataforma Inteligente de Destinos (PID), una iniciativa estratégica impulsada por la Sociedad de Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas del Ministerio de Turismo e Innovación (Segittur), y financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos Next Generation.

Según ha detallado la institución provincial en una nota de prensa, el encuentro ha reunido a representantes técnicos y responsables de las diputaciones de Sevilla, Cáceres, Cádiz, Badajoz, Jaén y Granada con el objetivo de crear sinergias, para "fortalecer la colaboración institucional" y avanzar en una implantación coordinada de soluciones tecnológicas para la gestión inteligente de los destinos turísticos.

Así, la jornada, que se ha coordinado desde la Sociedad Tecnológica Provincial Inpro, ha servido para compartir experiencias, identificar oportunidades de cooperación y establecer líneas de trabajo conjuntas que permitan maximizar el impacto de las inversiones públicas destinadas a la transformación digital del turismo.

El concepto de sinergia dentro de la PID constituye uno de los pilares fundamentales del proyecto, ya que facilita que diferentes administraciones compartan desarrollos tecnológicos, módulos funcionales, metodologías y modelos de gestión de datos, evitando duplicidades y generando "economías de escala".

La Plataforma Inteligente de Destinos, promovida por Segittur, ha sido concebida como una "infraestructura digital" de ámbito nacional que permite integrar, relacionar y compartir datos públicos y privados para mejorar la gobernanza turística, impulsar la innovación y favorecer la toma de decisiones basada en información en tiempo real. Su finalidad es crear un ecosistema digital "interoperable" en el que administraciones, empresas turísticas y otros agentes del sector puedan colaborar dentro de un mismo entorno tecnológico.

DIPUTACIONES COMO ACTORES CLAVE

Durante la reunión se ha puesto de manifiesto la importancia de que las diputaciones provinciales desempeñen un papel tractor en la digitalización turística de los municipios de su territorio, especialmente de aquellos de menor tamaño que disponen de menos recursos técnicos y económicos para abordar de manera individual procesos complejos de transformación digital.

Además, los participantes han coincidido en que las sinergias promovidas por la PID representan "una oportunidad para construir un modelo de colaboración interprovincial" que permita compartir conocimiento, desarrollar soluciones reutilizables y generar un lenguaje común para la gestión inteligente de los destinos.

Este enfoque favorece la interoperabilidad entre plataformas y la creación de servicios digitales que pueden ser utilizados por múltiples administraciones, optimizando recursos y acelerando la implantación de nuevas herramientas.

Asimismo, se han analizado diferentes posibilidades de colaboración en ámbitos como la gestión de datos turísticos, la inteligencia de negocio, la promoción turística inteligente, la sostenibilidad, la movilidad, la gobernanza participativa y la mejora de la experiencia del visitante, de manera que la puesta en común de estas iniciativas permitirá avanzar hacia una visión compartida de destino inteligente, alineada con las estrategias nacionales y europeas de digitalización.

En ese sentido, la Plataforma Inteligente de Destinos contempla la creación de un espacio digital común en el que destinos, empresas y administraciones puedan colaborar, compartir información y aprovechar los datos de manera integrada para optimizar recursos y generar nuevos servicios de valor añadido.

COORDINACIÓN PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE LOS VISITANTES

Estas actuaciones forman parte del programa de ayudas destinado al despliegue de plataformas tecnológicas y soluciones digitales en los destinos de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, cuyo objetivo es dotar a los territorios de herramientas que faciliten el intercambio de información y su conexión con el nodo central de la Plataforma Inteligente de Destinos.

Los representantes de las seis diputaciones han valorado de forma muy positiva la celebración de esta reunión técnica y han coincidido en la necesidad de "mantener espacios permanentes de coordinación que permitan consolidar una red de colaboración estable entre administraciones provinciales".

Este modelo de trabajo conjunto contribuirá a acelerar la transformación digital del turismo, reforzar la competitividad de los destinos y mejorar tanto la experiencia de los visitantes como la calidad de vida de los residentes.