Diputación organiza un nuevo 'press trip' para proyectar la fortaleza de la provincia en minería, movilidad, renovables y turismo - DIPUSEVILLA

SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sevilla ha reunido a una comitiva de periodistas procedentes de siete países latinoamericanos, en un viaje de prensa especializada, bajo el título 'Sevilla, polos de innovación industrial, transición energética y desarrollo urbano y otros sectores estratégicos del sur de Europa', organizado por la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, y la asociación Sevilla City One, Metrópolis del Sur de Europa.

El recorrido por la provincia de Sevilla ha permitido a medios internacionales de Argentina, México, Perú, Honduras, Panamá, Colombia y Chile; descubrir proyectos empresariales y tecnológicos vinculados a la minería, las energías renovables, la movilidad, la aeronáutica y el turismo, informa en una nota de prensa.

El objetivo de este programa es completar la imagen tradicional de Sevilla, vinculada a su patrimonio y atractivo turístico, con una visión más amplia de su realidad económica y empresarial, dando visibilidad a los proyectos, inversiones y oportunidades que se desarrollan en los distintos municipios de la metrópolis.

En este sentido, Rafael Miranda, presidente de Sevilla City One, ha destacado que la "fortaleza" está en la capacidad de trabajar juntos, "de sumar los recursos y las oportunidades de nuestros municipios y de proyectarnos internacionalmente como una gran metrópolis".

Por su parte, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha subrayado la importancia de mostrar el potencial del conjunto de la provincia. "El desarrollo económico de Sevilla no se entiende mirando únicamente a la capital, sino también a sus municipios, donde encontramos empresas, talento y proyectos capaces de generar empleo y nuevas oportunidades".

Entre las cabeceras y medios participantes figuran Clarín, Panorama de Noticias, ABC Mundial, Media Global, El Comercio, SerTV Gobierno de Panamá, El Espectador, La República, Capital Financiero, Informe Aéreo y El Universal, entre otros.

MINERÍA Y ENERGÍA, MOTORES DE DESARROLLO

El recorrido comenzó este lunes 16 con la visita a Cobre Las Cruces, uno de los complejos mineros de cobre más relevantes a escala internacional, situado en el entorno de los municipios de Gerena, Guillena y Salteras. Esta primera parada permitió mostrar la importancia de la actividad minera y su contribución a la capacidad industrial y productiva de la provincia.

La comitiva continuó con la visita a las plantas fotovoltaicas La Romera y Los Mangos, proyectos de Naturgy ubicados en Alcalá de Guadaíra, que representan una inversión global superior a los 260 millones de euros.

La segunda jornada del viaje permitió a los periodistas descubrir la fortaleza de Sevilla en I+D, tecnología e industria avanzada. Un potencial que se articula tanto en torno a importantes enclaves de innovación como Aerópolis, referente del sector aeroespacial, y Sevilla TechPark, como a través de la implantación de grandes compañías internacionales en distintos puntos del área metropolitana.

Entre ellas destaca Horse Powertrain, en San Jerónimo, cuya actividad industrial conecta Sevilla con las cadenas globales de valor y producción del sector de la automoción, y la empresa aeronáutica de Pilatus, recientemente instalada en Alcalá de Guadaíra.

ALCALÁ, UNO DE LOS GRANDES POLOS ESTRATÉGICOS

En este sentido, el delegado municipal de Desarrollo Económico e Industria en Alcalá, Pablo Chain, ha participado en las citas desarrolladas en su localidad y ha destacado "la visibilidad de las oportunidades de negocio y desarrollo en la ciudad, en este caso en los sectores energético y aeronáutico".

"Alcalá de Guadaíra se posiciona como uno de los grandes polos estratégicos del área metropolitana de Sevilla gracias a su capacidad para combinar desarrollo industrial, sostenibilidad, innovación energética y disponibilidad de suelo para nuevos proyectos empresariales".

En este contexto, la expedición internacional ha conocido el hub renovable de Naturgy, un "claro ejemplo de innovación local con impacto y proyección global". Asimismo, Pilatus, de reciente implantación en la localidad, se ha resaltado como "modelo de aprovechamiento de su propia capacidad de innovación para desempeñar un papel destacado en el desarrollo continuo de tecnologías sostenibles".

Los 'press trip' empresariales, según Chain, "son una herramienta útil para el sector porque mostrar en los medios de comunicación especializados el potencial económico y estratégico de la provincia contribuye a atraer la inversión internacional".

NUEVOS DESARROLLOS METROPOLITANOS

El recorrido permitió conocer también la transformación urbana y el crecimiento de los municipios del sur metropolitano, donde se concentran importantes desarrollos residenciales y empresariales, con proyectos como Palmas Altas, Villanueva del Pítamo y Entrenúcleos.

Esta expansión se acompaña de nuevas infraestructuras y equipamientos metropolitanos que incrementan el atractivo residencial, empresarial y turístico del territorio. En este contexto, destacan dos proyectos estratégicos de Dos Hermanas: el nuevo Palacio de Congresos y Exposiciones y el Gran Hipódromo de Andalucía.

De este modo, el desarrollo del nuevo tranvía metropolitano de Alcalá de Guadaíra representa un avance estratégico para la conectividad interna del área metropolitana, favoreciendo la movilidad sostenible y la integración de sus principales núcleos urbanos.