Teatro, circo y danza, propuestas del Cipaem de Diputación de Sevilla en La Rinconada, Lebrija y Mairena del Alcor

Un fragmento de la obra 'Va de Bach', de la compañía Aracaladanza - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales (Cipaem), organizado por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla en colaboración con los ayuntamientos participantes, continúa su programación del 17 al 22 de noviembre con cinco representaciones en tres municipios de la provincia: La Rinconada, Mairena del Alcor y Lebrija.

Las compañías Spasmo Teatro, Zen del Sur, Aracaladanza y Guayomini Producciones protagonizan esta nueva semana de actividad escénica, con propuestas que abarcan el teatro familiar, el circo, la danza y la reinterpretación de los clásicos teatrales, informa el organismo provincial en una nota de prensa.

El Cipaem es un programa de cooperación cultural que permite organizar una programación compartida de artes escénicas y musicales en distintos espacios municipales de la provincia. En funcionamiento desde 1997, el Circuito se desarrolla mediante un sistema de cofinanciación entre la Diputación de Sevilla y los ayuntamientos adheridos, que participan en la organización y financiación de las representaciones. Actualmente, forman parte del Cipaem los ayuntamientos de Alcalá de Guadaíra, Arahal, Dos Hermanas, Lebrija, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, La Rinconada, Tomares y Utrera.

A través de esta colaboración se articula un calendario de espectáculos profesionales de diferentes disciplinas, distribuidos entre los espacios culturales de las nueve localidades participantes.

Se trata de una programación variada en la que tienen cabida públicos de distintas edades. Así, La Rinconada acoge tres espectáculos de teatro familiar, circo y danza, todos ellos en el Centro Cultural de la Villa, con propuestas que combinan el humor gestual, la creación multidisciplinar y la danza.

La programación comenzará el martes 17 de noviembre, a las 18,00 horas, con Bichitos, de Spasmo Teatro, un espectáculo de humor gestual dirigido al público familiar que adopta el formato de un documental teatral para acercar a los espectadores al mundo de los pequeños animales invertebrados.

A través de una puesta en escena caracterizada por el colorido, el ritmo y el humor, la obra invita a conocer mejor a estos animales y a reflexionar sobre la importancia de respetarlos y cuidar el medio ambiente. El montaje está dirigido por Ángel Calvente y cuenta con las interpretaciones de Vicente Martín, Álvaro Sánchez, José Gabriel Sánchez e Isaac Tapia, además de la voz en off de José María del Río.

El jueves 19 de noviembre, también a las 18,00 horas, será el turno de Xpectro, de la compañíaZen del Sur, una propuesta multidisciplinar que combina circo, danza y movimiento para abordar el autismo y otras neurodivergencias desde una perspectiva artística y pedagógica. El espectáculo explora distintas formas de expresión corporal y toma como punto de partida movimientos y respuestas sensoriales presentes en algunas personas neurodivergentes.

La obra está codirigida e interpretada por Carlos López y Noemí Pareja. La tercera cita en La Rinconada tendrá lugar el viernes 20 de noviembre, a las 18,00 horas, con 'Va de Bach', de Aracaladanza, un espectáculo de danza inspirado en el universo musical de Johann Sebastian Bach. Con idea y dirección de Enrique Cabrera, la propuesta utiliza la obra del compositor alemán como punto de partida para desarrollar un universo escénico en el que la imaginación, el movimiento y la música se relacionan.

"Más que trasladar literalmente las composiciones de Bach a la coreografía, el montaje explora las posibilidades creativas que estas ofrecen, invitando al público a descubrir nuevas formas de experimentar la música a través de la danza", abunda al respecto el comunicado.

PROPUESTA EN MAIRENA DEL ALCOR

Mairena del Alcor acogerá el viernes 20 de noviembre, a las 21,00 horas, en el Teatro Municipal Calixto Sánchez, la representación de Hamlet, de la compañía Guayomini Producciones, una versión libre de la conocida tragedia de William Shakespeare.

La propuesta combina comedia, drama y canciones interpretadas en directo para acercar la historia del príncipe de Dinamarca al público mediante un lenguaje escénico accesible y participativo. El montaje presenta tanto los acontecimientos de la obra original como la historia de los tres actores que la llevan a escena, estableciendo un diálogo entre la tragedia clásica y los recursos del teatro contemporáneo.

Bajo la dirección de Patricia Rodríguez, el espectáculo cuenta con un elenco integrado por Patricia Rodríguez, Arantxa Fernández Ramos y Hugo Manso. A través de la interacción con los espectadores, la música y el humor, esta adaptación ofrece una aproximación diferente a uno de los títulos más conocidos del repertorio teatral universal.

LEBRIJA CIERRA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL

Lebrija será el escenario de la última representación de la semana el domingo 22 de noviembre, a las 17,30 horas, cuando la compañía Aracaladanza presente 'Va de Bach' en el Teatro Municipal Juan Bernabé.

Tras su paso por La Rinconada, la producción dirigida por Enrique Cabrera llegará a Lebrija con una propuesta coreográfica que encuentra en la música de Johann Sebastian Bach una fuente de inspiración para construir imágenes, movimientos y situaciones escénicas. El espectáculo propone un acercamiento al universo del compositor desde la imaginación y la libertad creativa, combinando danza y elementos visuales para establecer nuevas conexiones entre la música y el movimiento.