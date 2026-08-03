La tercera edición del 'Festival del Patio + Metrópolis' de Sevilla cuelga el cartel de entradas agotadas

Archivo - Festival 'Patio+Metrópolis', de la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del Festival del Patio + Metrópolis, impulsado por la Diputación Provincial de Sevilla, ha colgado el cartel de entradas agotadas para los nueve conciertos de su programación, que se desarrollará entre el 11 de septiembre y el 3 de octubre, con actuaciones protagonizadas por Abraham Mateo, Café Quijano, Pablo López, Luz Casal, La Plazuela, entre otros.

Según ha detallado la institución provincial en una nota de prensa, el festival volverá a centrar su programación en el Patio de la Diputación, mientras que Metrópolis se desplazará a los muncipios sevillanos de Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe, La Rinconada y Utrera.

De esta manera, el cartel de esta edición reunirá en el Patio a artistas como Tanxugueiras, el 16 de septiembre; Morgan, el 17 de septiembre; el 'Los Planetas', el 18 de septiembre; y Ginebras, el 19 de septiembre.

A su vez, Abraham Mateo, el 11 de septiembre; Café Quijano, el 12 de septiembre; Pablo López, el 25 de septiembre; Luz Casal, el 26 de septiembre; y La Plazuela, el 3 de octubre, llevarán sus propuestas artísticas al ciclo Metrópolis.

En este sentido, el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha incidido en que las 34.000 localidades puestas a la venta para esta edición permitirán disfrutar este otoño de "una programación musical de calidad, con independencia del municipio en el que residan o de su capacidad económica".

Asimismo, ha indicado que están "muy satisfechos" con la acogida que ha tenido la venta de las entradas de esta edición, que ha interpretado como la confirmación de que el festival se ha consolidado como "una cita imprescindible tras la agenda estival", ha señalado Fernández.