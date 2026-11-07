El XLIV Cross de Itálica bate su récord con 5.057 atletas y estrena un circuito más integrado en el recinto romano

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, en la presentación de la cuadragésimo cuarta edición del Cross Internacional de Itálica. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cuadragésimo cuarta edición del Cross Internacional de Itálica, que ha batido su récord histórico de participación al alcanzar los 5.057 atletas, se ha presentado este sábado con la principal novedad de un circuito modificado, más boscoso y con mejores vistas panorámicas del Anfiteatro romano. El nuevo trazado incorpora una superficie de terreno más blando que sustituye al albero habitual, lo que dificultará el mantenimiento de una técnica uniforme por parte de los corredores y romperá su ritmo de carrera.

El acto de presentación, conducido por el exatleta Juan Carlos Higuero, ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández; el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández; el alcalde de Santiponce, Juan José Ortega Gordón; la delegada territorial de Deporte de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz Laínez, y el presidente de la Asociación de Organizadores de Carreras de Campo a Través (ADOC), Íñigo Jimeno, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

Fernández ha subrayado que la prueba constituye "más que un gran evento deportivo", definiéndola como un referente para la "'marca Sevilla', 'marca provincia' y 'marca Andalucía'", además de un motor económico, turístico e histórico. En este sentido, ha remarcado el carácter popular de la competición, en la que está prevista la participación directa de más de 5.000 atletas --desde categorías escolares hasta deportistas de élite internacionales-- y una afluencia global que se sitúa entre los 15.000 y los 20.000 asistentes entre público y equipos técnicos.

MARÍA FORERO PROTAGONIZA EL VÍDEO PROMOCIONAL DE ITÁLICA

En esta edición, la atleta onubense María Forero protagoniza el vídeo promocional del Cross Internacional de Itálica difundido en redes sociales, medios de comunicación y foros deportivos. La pieza audiovisual, de minuto y medio de duración, refleja la rutina diaria de la corredora en sintonía con el Conjunto Arqueológico de Santiponce como escenario central de la competición de campo a través.

Tras la proyección del audiovisual, el conductor del acto, Juan Carlos Higuero, ha entrevistado a tres de las principales bazas del cartel femenino: la propia Forero, la corredora sevillana Carolina Robles y la atleta francesa Alice Finot.

Durante su intervención, Robles ha expresado la emoción que le supone regresar al trazado pontanés. "Itálica fue mi primera competición importante y volver aquí siempre emociona", ha señalado la atleta, quien ha explicado que afronta la cita en plena fase de recuperación de forma tras disputar el maratón en el Campeonato de Europa de Birmingham, con la intención de "disfrutar y rendir al máximo nivel".

Forero participó por primera vez en Itálica en 2017 y el año pasado fue una de las primeras españolas en cruzar el arco del triunfo de meta. Según decía, ha significado para ella "un orgullo" ser la cara visible del Cross. La corredora ha mostrado su intención de participar en el próximo Europeo de Cross, una especialidad en la que se siente especialmente a gusto.

Por su parte, la subcampeona europea Alice Finot --afincada en Vigo-- ha valorado su trayectoria ascendente en el atletismo desde su transición a esta disciplina en 2021, destacando su firme apuesta por el campo a través durante la presente temporada. La atleta francesa ha asegurado que afronta la prueba con el objetivo de "disfrutar de un recorrido exigente y ganar solidez de cara a la campaña de pista", al tiempo que ha alabado la labor de la organización del certamen pontanés, en el que compite de manera habitual desde 2024.

En el cuadro masculino, la presentación ha dado paso a las impresiones de los aspirantes de la categoría absoluta. Entre ellos, Aarón Las Heras ha manifestado llegar "con buenas sensaciones" tras su reciente participación en la media maratón, un volumen de preparación que confía en "trasladar con éxito al cross". El fondista ha situado la cita sevillana como una piedra de toque fundamental dentro del calendario previo al Cross de Atapuerca --prueba clasificatoria decisiva-- con la vista puesta en lograr la selección nacional para el Campeonato de Europa que se disputará en Serbia el próximo 13 de diciembre.

Asimismo, el burgalés Dani Arce, especialista en los 3.000 metros obstáculos, ha subrayado su idilio con la prueba de Santiponce, a la que ha calificado como "el cross referente a nivel mundial y en España desde las categorías de formación". Sobre la modificación del trazado, Arce ha advertido de que la nueva variante resulta "muy vistosa pero técnicamente compleja", por lo que ha abogado por "guardar fuerzas y plantear una carrera estratégica".

Según Franklin Kibet, que participará en la Internacional Masculina a pesar de sus 19 años, "está muy feliz de poder competir en Itálica". Es campeón del mundo de cross y, pocos meses después, campeón del mundo de 5.000 en categoría SUB20. "Pocos atletas han conseguido esto y estoy muy feliz por ello", explicaba un corredor que puede dar la sorpresa en el podio italicense.

Aunque siempre con el permiso de Berihu Aregawi, también presente en este acto de presentación del Cross. El subcampeón olímpico de 10.000 y tres veces subcampeón del mundo de cross, ha venido ya a Itálica y no ha podido ganar. "Este domingo va a ser el día en que pueda hacerme con el título en Itálica y, si es así, agradezco a la Organización esta nueva invitación y la oportunidad, porque estoy listo y preparado".

RÉCORD DE PARTICIPACIÓN

La XLIV edición del Cross Internacional de Itálica ha batido su récord histórico de participación al alcanzar los 5.057 atletas inscritos entre todas las categorías. Desde la organización han destacado el valor de esta cifra en un contexto en el que el campo a través ha experimentado dificultades de crecimiento a nivel general.

El incremento de la demanda se ha reflejado en el agotamiento de plazas en varias modalidades. En concreto, el Cross Nocturno completó su cupo de 1.000 atletas a las 36 horas de abrir las inscripciones, mientras que el Cross Popular Corto Femenino ha duplicado su cifra de participación hasta alcanzar las 623 corredoras. Asimismo, se han cubierto las plazas en las categorías inferiores y se han registrado 50 equipos en la prueba de relevos mixtos, superando la cuota fijada para el propio Campeonato de España.

En el plano técnico, el circuito estrena una modificación en su trazado que busca consolidarse como definitiva para próximas ediciones y que acerca el recorrido al reciento del Conjunto Arqueológico. Según ha explicado el director de la prueba, Antonio Ruiz, las variaciones han contado con el respaldo de los especialistas al ofrecer un perfil con altitudes comprendidas entre los 23 y los 33 metros y pendientes que oscilan entre el -5,9% y el 8,5%.

El trazado se inicia con una recta de 80 metros sobre terreno irregular, seguida de un estrechamiento en el kilómetro 0,2 y un firme arcilloso en la zona del lago. Tras atravesar un tramo de abundante vegetación, el recorrido alcanza en el kilómetro 1 una curva cerrada en bajada con vistas al Anfiteatro romano, antecedente de un giro resbaladizo en el kilómetro 1,3 y un nuevo sector boscoso. La parte decisiva incluye en el kilómetro 1,5 la subida al 'muro' junto a las Termas mayores, el paso por la calzada romana original en el kilómetro 1,8 tras cruzar el puente móvil y un bosque bajo en el kilómetro 2,2, previo al desemboque en la recta de meta.