Un estudio de Fundación Cajamar destaca el sistema 'cloud computing' para múltiples aplicaciones TIC

Actualizado 02/09/2011 15:48:43 CET

ALMERÍA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El último informe monográfico de la Fundación Cajamar ha destacado el sistema 'cloud computing' o computación 'en nube' como sistema para desarrollar múltiples aplicaciones en el mundo empresarial, dado el rápido desarrollo de su uso para almacenamiento de información, correo corporativo, plataformas de software y plataformas para desarrolladores.

Bajo esta denominación, según indica la entidad en una nota, se agrupan un conjunto de productos y servicios que se clasifican en varios epígrafes como electrónica de consumo, electrónica profesional, industria de telecomunicación o tecnologías de la información, entre otras. En el ámbito concreto de la computación se distinguen tres modelos para la prestación de servicios relacionados que son la centralizada, la cliente-servidor y el 'cloud computing'.

Concretamente, este sistema se define a la capacidad de compartir recursos IT --information technology-- de forma eficiente. En un sentido más amplio, se trata de un modelo de aprovisionamiento de recursos informáticos a través de Internet o intranet, altamente escalable donde el usuario no necesariamente ha de ser un experto para acceder a su manejo.

En el estudio realizado por Mercedes Teruel y David Uclés se señala que las aplicaciones de nube al mundo empresarial son diversas y entre las más representativas caben citarse el almacenamiento de información, correo corporativo, plataformas de software y plataformas para desarrolladores. A su vez, se diferencian dos categorías de nubes, pública y privada, las cuales presentan diferentes tipologías, dependiendo del modelo de entrega.

Al mismo tiempo, el 'cloud computing' se clasifica en tres niveles dependiendo de los servicios y recursos que se incluyen en cada caso: infraestructura como servicio (infraestructure as a service), plataforma como servicio (platform as a service) y software como servicio (software as a service). Un segundo criterio de clasificación es el segmento de actividad en el que están presentes.