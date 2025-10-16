El 061 forma a un millar de jóvenes de Huelva en reanimación durante el Cardiomaratón 2025

El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha reunido en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Alto Conquero, en Huelva capital, a un millar jóvenes onubenses en una nueva edición del #Cardiomaratón061. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha reunido en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Alto Conquero, en Huelva capital, a un millar jóvenes onubenses en una nueva edición del #Cardiomaratón061, celebrada por el Día Europeo de la Parada Cardíaca. Con esta duodécima edición, unos 10.200 estudiantes en la provincia han recibido ya formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) desde el inicio de esta iniciativa en 2013.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, organizado por el 061 junto a las delegaciones territoriales de Salud y Consumo y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, el evento se enmarca en las actividades que la Junta de Andalucía impulsa en todas las provincias para sensibilizar sobre la importancia de la reanimación cardiopulmonar y la cadena de supervivencia. En total, este año la formación llegará a más de 13.000 jóvenes andaluces con la colaboración de un centenar de instituciones públicas y privadas.

Durante la jornada en Huelva, la delegada territorial de Salud y Consumo, Manuela Caro, y el director provincial del 061, Juan Chaves, han hecho entrega de reconocimientos a seis agentes de la Policía Local de Isla Cristina que, gracias a su rápida actuación aplicando maniobras de reanimación, contribuyeron a salvar la vida de un paciente. Estos distintivos simbolizan la importancia de la respuesta ciudadana inmediata en casos de parada cardiorrespiratoria, considerada la emergencia sanitaria tiempo-dependiente por excelencia.

"UNA FORMACIÓN PRÁCTICA PARA SALVAR VIDAS"

El #Cardiomaratón061 ofrece un entrenamiento masivo en RCP a través de ejercicios prácticos con maniquíes, bajo la guía de profesionales del 061, la Facultad de Enfermería de la Universidad y Protección Civil. Durante las sesiones, los jóvenes aprenden la secuencia de actuación ante una parada cardiaca, desde el reconocimiento de la situación hasta la correcta aplicación de las maniobras básicas de reanimación y el uso del desfibrilador externo automático (DEA).

Las recomendaciones internacionales subrayan que la formación de la ciudadanía en técnicas de reanimación es clave para aumentar las probabilidades de supervivencia en los casos de parada cardiaca extrahospitalaria, cuya incidencia en Andalucía se estima en 19,5 por cada 100.000 habitantes al año.

El sistema de emergencias andaluz dispone de un protocolo de RCP telefónica, mediante el cual los gestores del 061 guían paso a paso a los testigos de una parada cardiaca para que inicien las maniobras básicas antes de la llegada de los equipos sanitarios al lugar del suceso.

Está demostrado que la aplicación inmediata de estas técnicas, incluso por personas sin formación previa, puede duplicar o triplicar las posibilidades de supervivencia. Si además se dispone de un DEA y se utiliza en menos de tres minutos, las probabilidades superan el 50%.

La reanimación cardiopulmonar básica (RCP) consiste en mantener abierta la vía aérea y realizar compresiones torácicas continuas y firmes en el centro del pecho, entre 100 y 120 por minuto, hasta la llegada de los equipos de emergencia. Estas maniobras, aunque simples, resultan decisivas para mantener el flujo sanguíneo y evitar secuelas neurológicas graves.

Las Consejerías de Salud y Consumo y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional reafirman su compromiso con la formación en primeros auxilios desde edades tempranas, convencidas de que una población entrenada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte ante una emergencia.

Los Cardiomaratones 061 constituyen una de las principales estrategias de la Junta de Andalucía para reducir la mortalidad por parada cardiaca y fomentar una sociedad más preparada y solidaria.