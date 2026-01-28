El 15 de mayo saldrán las listas de admitidos para cursar enseñanzas de música y danza en Andalucía

Archivo - Escolares contemplan la actuación del Conservatorio Profesional de Danza 'Kina Jiménez' en Almería por el Día de Andalucía - JUNTA - Archivo

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional publicará el próximo 15 de mayo las listas de admitidos y no admitidos en las pruebas de aptitud y acceso a las enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y danza para el curso escolar 2026/2027. En materia de Música y Artes Escénicas, la Junta ha abierto, además, una convocatoria de acceso extraordinario a las bolsas de trabajo de catorce especialidades del cuerpo de catedráticos de Música y Artes Escénicas.

Sobre el acceso a los estudios de música y danza, la Junta ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) una resolución con el calendario del procedimiento de admisión del alumnado. Tras el 15 de mayo y la publicación de admitidos y no, el 15 de junio se publicarán las resoluciones con admitidos en el primer curso y al día siguiente comenzará el plazo para presentar recursos de alzada contra la adjudicación realizada en primer curso de música y danza.

Sobre la convocatoria de acceso extraordinario a las bolsas de empleo de catorce especialidades de Música y Artes Escénicas éstas son: arpa; escena lírica; órgano; repertorio con piano para voz; batería jazz; cante flamenco; contrabajo de jazz; flamencología; instrumentos de cuerda pulsada del renacimiento y barroco; teclado/piano jazz; viola da gamba; ciencias de la salud aplicadas a danza; producción y gestión de música y artes escénicas e interpretación en el teatro de texto.

El plazo para presentar las solicitudes se abre a partir de este jueves y estará operativo durante los siguientes diez días hábiles. Pasado ese plazo, "no se admitirá documentación ni justificación de méritos no alegados con la solicitud". La experiencia docente contará un máximo de tres puntos; la formación académica, hasta siete; y hasta tres puntos los méritos artísticos