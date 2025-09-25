El 83% de los menores matriculados en escuelas infantiles de la provincia de Jaén lo hacen de forma gratuita

JAÉN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Jaén, Francisco José Solano, ha destacado "la apuesta del Gobierno andaluz por la educación pública con la gratuidad, implantada ya en este curso, para el alumnado de dos años".

De esta manera, Solano, que ha visitado la escuela infantil de La Puerta de Segura, ha indicado que "del total de los 5.700 menores matriculados en las Escuelas Infantiles de la provincia de Jaén, más de 4.740 lo harán de forma gratuita".

"Hablamos por un lado, de 3.185 escolares que se benefician de la gratuidad en la Educación Infantil de dos años y, por otro lado, son 1.500 las familias de niños y niñas de cero y un año que reciben bonificaciones por renta familiar", ha dicho Solano, que ha puesto el acento en que "un 83% de los niños y niñas de entre 0 y 3 años recibirán la gratuidad en el servicio de atención socioeducativa".

La Escuela Infantil de titularidad municipal de la Puerta de Segura, uno de los 154 centros con los que cuenta la provincia de Jaén, entre los que se encuentran las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y los centros públicos o privados adheridos al programa de la Junta para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil.

Acompañado por la alcaldesa del municipio, Virtudes Puertas y la directora del centro, Nelia Rodríguez, ha explicado que "se trata de una medida importante para las familias con niños y niñas de 2 años de la provincia de Jaén, facilitándole la conciliación entre la vida laboral y familiar especialmente entre las clases medias y trabajadoras y las familias desfavorecidas".

Asimismo, Francisco José Solano ha explicado que "la matriculación para el alumnado del primer ciclo de infantil permanece abierta durante todo el curso escolar, por lo que se prevé una tendencia al alza en la escolarización a lo largo del curso, con la estimación de superar la cifra de 6.700 menores en la red de escuelas infantiles de la provincia de Jaén".

Finalmente, el delegado territorial ha subrayado "la apuesta que se realiza desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en el conjunto de la etapa, que en este año destina un total de 290 millones de euros a ayudas a las familias, 107,3 millones más que en 2018, un 58% de incremento. El total del presupuesto de la Junta para el primer ciclo de Infantil en este curso supera los 400 millones de euros".