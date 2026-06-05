El 93,51% de las familias de Málaga obtiene plaza en el centro educativo elegido en primera opción

Archivo - Niños y padres hacen cola para entrar al colegio el primer día de clase tras la vacaciones de verano, a 10 de septiembre de 2024, en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 93,51% de las familias de Málaga que participaron en el proceso de escolarización iniciado el pasado mes de marzo ha obtenido plaza para sus hijos en el centro elegido como primera opción. Asimismo, el 98,19% ha logrado un puesto escolar en alguno de sus centros preferidos.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha recibido un total de 10.466 solicitudes para el alumnado de Educación Infantil de tres años que se incorpora por primera vez al sistema educativo andaluz, según ha informado la Junta en un comunicado.

De estas, 9.826 corresponden a alumnos admitidos en centros solicitados en primera opción y 491 a alumnos admitidos en alguno de los centros solicitados. Han quedado vacantes un total de 3.313 plazas.

Por otro lado, el sorteo celebrado el pasado 13 de mayo que dio como resultado el número 0,2546 resolvió 136 situaciones de empate tras la aplicación del baremo en las solicitudes de admisión correspondientes al procedimiento de escolarización para el curso 2026/27 en los centros públicos y concertados.

Este sorteo solo es de aplicación cuando las solicitudes de admisión superen la oferta de plazas escolares y si tras la aplicación de los criterios del baremo se producen situaciones de empate.

En este procedimiento de escolarización para las enseñanzas del segundo Ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria y Bachillerato participan todos los niños que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos como concertados, así como el alumnado que cambie de centro escolar.

La asignación de plaza escolar al alumnado es uno de los procedimientos anuales más relevantes desarrollados por la Administración, no solo por el volumen, sino por la importancia que tiene para las familias.

BAJADA DE LA RATIO

El próximo curso 26-27 tiene como una de las principales novedades la reducción de la ratio a 22 alumnos por clase en las aulas de Infantil de tres años, tal y como establece la normativa de escolarización, una medida, acordada con los sindicatos ANPE, CSIF y UGT, que se irá extendiendo al resto de cursos de Infantil y Primaria en los siguientes años.

Esta medida, por debajo de los 25 alumnos que establece por norma el Gobierno central para todo el país, permitirá dedicar más tiempo a cada estudiante, mejorará la capacidad para detectar dificultades de aprendizaje y ofrecerá una atención óptima al alumnado con necesidades educativas especiales.

El sistema educativo contará en Málaga para el curso 2026/27 con 22 aulas nuevas del segundo ciclo de Infantil para poder llevar a cabo esa medida de bajada de la ratio a 22 alumnos por clase en las aulas de tres años.