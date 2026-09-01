Adjudicada por 297.000 euros las obras para terminar la ampliación del IES San Felipe Neri, de Martos (Jaén)

Edificio del instituto cuya terminación ha sido adjudicada. - JUNTA

JAÉN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado por 297.061,17 euros las obras de terminación de la ampliación del Instituto de Educación Secundaria (IES) San Felipe Neri, de Martos (Jaén).

La empresa Construcciones Gallardo Barrera SL será la encargada de llevar a cabo esta intervención, que tiene un plazo de ejecución de cuatro meses, según ha informado este martes la Junta.

La actuación consistirá en finalizar los nuevos espacios destinados a la impartición del Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) en Química y Salud Ambiental, que quedaron incompletos al ser abandonada la obra por la anterior empresa contratista cuando estaba al 48,66 por ciento de ejecución.

El nuevo contrato se centrará, en primer lugar, en deshacer parte de las actuaciones de urgencia que se realizaron para asegurar el edificio tras su abandono; en concreto, la demolición del cegado de huecos y la retirada de la puerta de acceso temporal.

Posteriormente, se acometerán los capítulos que no se ejecutaron o no se llegaron a completar, como las instalaciones de calefacción, electricidad, fontanería, saneamiento, sistema contraincendios y ventilación, entre otros. Finalmente, están previstos distintos trabajos de albañilería, pintura, carpintería (tanto de madera como metálica) y acondicionamiento de espacios exteriores.

Una vez concluida la obra, el IES San Felipe Neri dispondrá de una nueva aula polivalente, así como de nuevos laboratorios de análisis clínicos y análisis microbiológicos, respectivamente.

El aula polivalente se localizará dentro del propio centro, mientras que los laboratorios se están construyendo en una edificación de nueva planta, que se dotará también de un departamento, núcleo de aseos y vestuarios. Los nuevos espacios sumarán 400 metros cuadrados de superficie construida.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Infraestructuras de la Consejería de Educación, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y su contratación se ha realizado a través del acuerdo marco puesto en marcha por la entidad para agilizar los tiempos de adjudicación de las obras de hasta un millón de euros de presupuesto.