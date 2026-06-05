Adjudicadas por más de 386.000 euros la reparación de cubiertas en el IES Galeón de Isla Cristina (Huelva)

Obras en el IES Galeón de Isla Cristina (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ISLA CRISTINA (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado por más de 386.000 euros las obras de reparación de cubiertas y cornisas en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Galeón de Isla Cristina (Huelva), que llevará a cabo la unión temporal de empresas integrada por Alto La Era Construcciones S.L. y Construcciones Hijos de Manuel Molina S.C.A.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, los trabajos, con un plazo de ejecución previsto de cinco meses, tienen como objetivo resolver los daños causados por el temporal de principios de año en las cubiertas, cornisas y porches del edificio principal del centro, a fin de garantizar su seguridad y habitabilidad. En concreto, este edificio presenta desprendimientos en elementos de las cornisas, así como filtraciones de agua en las cubiertas planas de baldosín catalán y en las cubiertas invertidas acabadas en grava.

Las obras se centrarán en reparar las cornisas mediante su saneado e impermeabilización. Asimismo, se acometerá la sustitución integral de las cubiertas invertidas y se limpiarán e impermeabilizarán las cubiertas planas transitables. Además, se realizarán trabajos de pintura en espacios interiores.

Esta actuación se enmarca en el plan 'Andalucía Actúa' puesto en marcha por la Junta de Andalucía, con una dotación de 60,2 millones de euros de recursos propios, para reparar las infraestructuras docentes que resultaron dañadas a consecuencia de las inclemencias meteorológicas del mes de febrero.