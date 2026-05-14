Adjudicadas las obras de reparación en el IES San Blas de Aracena (Huelva)

IES San Blas de Aracena (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ARACENA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado dos obras para la reparación de las cubiertas y espacios interiores del Instituto de Educación Secundaria (IES) San Blas de Aracena (Huelva), afectados por el tren de borrascas de principios de año.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, los trabajos en las cubiertas los acometerá la UTE Alto La Era-Manuel Zambrano, con un plazo de realización de ocho meses desde su inicio y por un importe de 825.088 euros. Por su parte, la reforma interior ha sido adjudicada a la UTE Construcciones Gallardo Barrera-Sedeño Muñoz, por 1,07 millones de euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Las primeras obras se centrarán en la reparación de las cubiertas de cuatro edificios y del pabellón deportivo, espacios en los que se han producido filtraciones de agua y humedades que afectan a su habitabilidad. Se actuará tanto en cubiertas inclinadas de teja como en cubiertas planas transitables acabadas con membrana impermeabilizante.

En general, los trabajos en las cubiertas inclinadas consistirán en la sustitución del paquete de cobertura, mientras en las cubiertas planas se procederá a la renovación de las láminas impermeabilizantes. En el edificio cuatro se realizará una actuación específica en el encuentro del canalón oculto con el bajante externo.

La segunda actuación supondrá la reforma y mejora de la envolvente exterior de los distintos edificios que componen el centro, para lo cual se llevará a cabo la sustitución de sus carpinterías exteriores e interiores y la pintura exterior de todas las fachadas, rejas y lamas de protección solar.