Adjudicadas obras de reparación de pistas en el IES Alonso Cano de Dúrcal (Granada)

Visita al IES Alonso Cano de Dúrcal (Granada). Archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha publicado en el Perfil del Contratante la adjudicación de las obras de reparación de pistas polideportivas en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Alonso Cano de Dúrcal (Granada).

La empresa Guamar S.A. ha resultado adjudicataria del contrato, por un importe de 368.545,07 euros y con un plazo de ejecución de tres meses.

La actuación supondrá la reforma y mejora de las dos pistas que se encuentran en mal estado, compuestas de losetas asfálticas.

Los trabajos consistirán en la renovación total del firme de ambas pistas, con la adecuación de la subbase y la ejecución de nuevos pavimentos rematados con pintura deportiva antideslizante y marcaje para juegos.

Además, se acometerá la cimentación necesaria para las canastas de baloncesto y las porterías de fútbol.

La intervención incluye la instalación de un sistema de recogida y canalización de aguas pluviales, así como la eliminación de barreras arquitectónicas existentes para garantizar la accesibilidad desde el centro hasta las pistas y desde éstas a la nueva zona de porche.