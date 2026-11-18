Archivo - Imagen de archivo de un niño con su padre entrando en un colegio en Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), ha adjudicado las obras para la eliminación de barreras arquitectónicas en el colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Los Llanos, ubicado en el municipio malagueño de Álora.

La actuación será llevada a cabo por la empresa Rofez Construcciones, S. L., por un importe de 119.754,16 euros, y cuenta con un plazo de ejecución previsto de dos meses a partir del comienzo de los trabajos, han informado desde la Junta.

El proyecto adjudicado en Álora tiene como objetivo principal "garantizar la plena accesibilidad y mejorar la movilidad en las instalaciones del colegio, facilitando el tránsito y el uso de los espacios a toda la comunidad educativa".

En concreto, los trabajos se centrarán en la adecuación de la plataforma de acceso desde la entrada por la avenida de Pablo Ruiz Picasso, incluyendo el área de aparcamiento.

Según han explicado, esta actuación "responde al deficiente estado de conservación que presenta actualmente la zona, caracterizada por la presencia de resaltes, discontinuidades en el pavimento y pendientes inadecuadas, que serán debidamente corregidas".

Dentro del compromiso de la administración autonómica con la sostenibilidad, el contrato incorpora cláusulas ambientales específicas que obligan a aplicar medidas sobre reciclado y correcta gestión de residuos durante el desarrollo de la obra.

Por otro lado, esta intervención, tramitada mediante un contrato basado en un acuerdo marco, se encuadra dentro de las actuaciones de mejora y modernización de las infraestructuras educativas que la Junta de Andalucía lleva a cabo en la provincia de Málaga.

El delegado territorial de Educación en Málaga, Miguel Briones, ha destacado esta intervención, que se une a las 170 actuaciones ya ejecutadas o programadas desde 2019 por la Junta para mejorar la accesibilidad de los centros educativos de la comunidad autónoma.

"Con actuaciones como esta seguimos avanzando hacia un modelo de escuela pública andaluza plenamente inclusiva y accesible, garantizando que todos nuestros alumnos, con independencia de sus necesidades de movilidad, cuenten con las mejores condiciones en sus respectivos centros", ha señalado Briones.