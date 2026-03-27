Algeciras (Cádiz) acoge unas jornadas sobre Trastorno del Espectro Autista centradas en la inclusión educativa

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz, José Ángel Aparicio, en las II Jornadas sobre Trastornos del Espectro Autista celebradas en Algeciras (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Cádiz ha participado en las II Jornadas sobre Trastornos del Espectro Autista, centradas en la inclusión educativa y celebradas en el Hotel Guadacorte de Algeciras, una actividad formativa organizada con la colaboración del Centro del Profesorado (CEP) de Algeciras.

Las jornadas han reunido a profesorado y profesionales del ámbito educativo con el objetivo de abordar la atención al alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) desde una perspectiva inclusiva, facilitando el intercambio de experiencias, el análisis de prácticas educativas y la difusión de estrategias aplicables en el contexto escolar, ha indicado la Junta en una nota.

El programa se ha centrado en la actualización de conocimientos relacionados con la respuesta educativa al alumnado con TEA, incluyendo aspectos vinculados a la organización de los centros, la adaptación de metodologías, la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación, así como la coordinación entre los distintos agentes educativos.

Asimismo, la actividad ha favorecido la creación de espacios de trabajo colaborativo entre docentes, orientados a la mejora de la práctica educativa y al desarrollo de actuaciones ajustadas a las necesidades específicas de este alumnado.

La iniciativa se enmarca en las actuaciones de formación permanente del profesorado, orientadas a avanzar en el desarrollo de un modelo educativo inclusivo que garantice la equidad y la atención a la diversidad en los centros educativos.

El encuentro ha contado con la presencia del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz, José Ángel Aparicio, así como del jefe de Servicio de Ordenación Educativa, José Crespo, y de la directora general de Participación e Inclusión Educativa, Almudena García Rosado.