El atestado policial sitúa a Serigne Mbaye como el sospechoso que salió corriendo para evitar ser identificado

Archivo - El secretario de Antirracismo de Podemos y antiguo diputado en la Asamblea de Madrid, Serigne Mbaye - Isabel Infantes - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atestado policial del incidente registrado en la tarde del jueves, cuando el exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye fue detenido junto a otras seis personas por desobediencia y atentado a los agentes de la autoridad, apunta a que sería el propio Mbaye el individuo que se negó a identificarse y por el que se originó el altercado.

Los hechos se produjeron en torno a las 19.45 horas del jueves en las inmediaciones del aparcamiento de un supermercado en la calle Antonio López del distrito madrileño de Usera-Villaverde. Allí agentes de la Policía observaron a dos personas que merodeaban y miraban con detenimiento el interior de algunos vehículos estacionados en una zona donde recientemente se han dado robos en coches.

Los agentes procedieron entonces a identificar a los dos sospechosos, uno de los cuales huyó corriendo del lugar para evitar ser identificado. Fuentes cercanas al asunto consultadas por Europa Press apuntan a que este individuo sería Mbaye, quien salió corriendo hacia un portal cercano al lugar del incidente.

A la puerta de este bloque se produjo un forcejeo con los agentes, momento en el que un vecino del piso alertó de lo que estaba ocurriendo e hizo un llamamiento a otros residentes para que bajaran a la calle para evitar la detención de Mbaye. Los agentes se vieron entonces rodeados por un grupo de unas diez personas, por lo que solicitaron refuerzos, según estas mismas fuentes.

Finalmente, gracias a la llegada de más efectivos, la Policía Nacional logró detener a Mbaye y a otras seis personas acusadas de presuntos delitos de atentado contra agente de la autoridad, resistencia y desobediencia y lesiones por las heridas leves causadas a cinco agentes. Los detenidos permanecieron en la Comisaría de Usera hasta la 1.30 de esta madrugada.

"RACISMO PURO Y DURO"

La Delegación del Gobierno en Madrid y la propia Policía Nacional investigan el altercado y han puesto el atestado a disposición de la autoridad judicial. Sin embargo, a su salida de la comisaría, el exdiputado 'morado' aseguró que su arresto había sido un ejemplo de "racismo puro y duro" y denunció una persecución "en contra de las personas racializadas".

Mientras, los principales cargos de Podemos salieron al paso para criticar que en el arresto de Mbaye --actual secretario de Antirracismo de la formación 'morada'-- se empleara un uso de la fuerza "injustificado" y aprovecharon para ponerlo como un ejemplo de la "violencia institucional, policial y racista".

Sin embargo, fuentes de la Delegación del Gobierno han defendido que la actuación policial se produjo "en respuesta a un requerimiento ciudadano" y en ejercicio de las funciones de "prevención, identificación e intervención ante una situación que fue escalando por la negativa de uno de los implicados a colaborar".