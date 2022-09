Moreno anuncia un cheque escolar de 100 euros para familias con rentas inferiores a 15.000 euros

Señala que este curso finalizarán más de 570 obras por valor de 150 millones de euros

ALHENDÍN (GRANADA), 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes la concesión de un cheque para las familias andaluzas para que puedan afrontar el incremento de los gastos escolares como consecuencia del alza de los precios.

El cheque será de un importe de 100 euros para cada hijo matriculado en la enseñanza obligatoria, que alcanza hasta los 16 años de edad, de aquellas familias cuyas rentas sean inferiores a los 15.000 euros.

Moreno ha hecho pública la medida durante la apertura oficial del curso escolar en Andalucía, que ha tenido lugar en Alhendín (Granada), donde ha inaugurado un nuevo centro de Infantil y Primaria.

"El Gobierno que presido es sensible a este problema y vamos a actuar dentro de nuestras posibilidades", ha proclamado el presidente de la Junta de Andalucía antes de anunciar una dotación de "20 millones de euros extraordinarios" para destinarlos a "las familias con menos recursos", para reconocer seguidamente que "no tenemos varitas mágicas, no podemos fabricar dinero" para paliar el aumento de precios de los productos escolares por la inflación aun cuando "somos conscientes de que todo se ha encarecido".

Moreno ha indicado que los beneficiarios serán 200.000 alumnos de Educación Primaria, Secundaria, FP Básica y Educación Especial, según ha detallado durante su intervención en la inauguración del curso escolar en Andalucía.

"Es una pequeña ayuda, un pequeño colchón que queremos aportar el Gobierno andaluz", ha afirmado Moreno sobre ese cheque de 100 euros para cada hijo escolarizado de familias con el umbral de rentas descrito, con la pretensión de que "puedan salir adelante".

"Nos gustaría poner más recursos pero las circunstancias a todos nos afectan", ha proseguido argumentando el presidente andaluz sobre esa iniciativa y el aumento de costes en paralelo que debe ir asumiendo el propio Ejecutivo autonómico.

"Tenemos que pagar más gastos corrientes que antes no contábamos con ello", ha precisado Moreno sobre el incremento de costes que también salpica al Gobierno andaluz.

"Esta ayuda de 100 euros será un motivo de compensación, de ayuda, que seguro lo van a hacer nuestras familias de forma muy eficiente", ha considerado Moreno sobre el rendimiento que consigan las familias de esta ayuda para los gastos escolares.

El presidente andaluz ha señalado que durante este curso finalizarán más de 570 obras por valor de 150 millones de euros, de las que se van a beneficiar unos 230.000 alumnos, mientras que ha manifestado que la hoja de ruta del Gobierno autonómico es fortalecer y modernizar el sistema educativo con la mayor determinación posible, según una nota de la Junta.

Ha indicado que la educación es "la mejor inversión para formar a las nuevas generaciones de andaluces en conocimientos y en conciencia crítica" y ha subrayado que "no hay política más estratégica y que tenga tanta incidencia en el presente y el futuro como la que se construye desde la base".

Moreno ha incidido en que ésta será siempre una prioridad para el Gobierno andaluz por cuanto en los últimos años se ha elevado la apuesta inversora en todos los frentes para avanzar hacia un modelo en el que la igualdad de oportunidades es una máxima muy presente.

REDUCCIÓN DE CUATRO PUNTOS EN ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO

"Hay datos que corroboran que estamos avanzando. Un indicador relevante es que hemos reducido el abandono escolar temprano un 4,4% hasta dejarlo en el 17,7%, lo que supone la mayor reducción desde hace veinte años", ha afirmado Moreno.

También ha hecho alusión a un pilar clave en la educación como son los docentes y ha resaltado que este curso, a pesar de que hay unos 15.000 alumnos menos en Infantil y Primaria por la bajada de la natalidad, hay más aulas y la plantilla fija más amplia de la historia con unos 124.000 docentes entre la red pública y la concertada.

"En este curso contaremos con unos 5.000 docentes más a pesar de haber menos niños. Andalucía ha apostado por mantener la mayor parte de los refuerzos del curso pasado, hasta el 80%, pese a haber dejado atrás la pandemia", ha señalado el presidente andaluz.

Ha apostillado que, si hay menos niños en las aulas, pero cada curso se sigue aumentando la plantilla docente, la consecuencia es que "baja la ratio por lo que podemos afirmar que, a día de hoy, tenemos las ratios medias más bajas de la historia".

En cuanto al número de unidades y pese a la baja natalidad, ha recalcado que se vuelve a experimentar un crecimiento global significativo con una importante atención en la Educación especial con 243 unidades más.

Moreno, que ha definido a los profesores y maestros como el eje principal de la calidad del sistema y los recursos más preciados y que mayor incidencia tienen en la educación de los niños y de los jóvenes, ha recordado que desde hace dos décadas vienen sufriendo un agravio importante con respecto a la media nacional.

Se trata de una larga asignatura que el Gobierno andaluz va a saldar a través de la mejora salarial acordada con los sindicatos que se comenzará a aplicar desde este mismo mes.

En este punto, ha lamentado el panorama preocupante con el aumento de la cesta de la compra o el elevado precio del gas y la luz que repercute en el día a día de los andaluces.

Ha reiterado que el Gobierno andaluz hará todo lo que esté en su mano para actuar y ayudar a los que más lo necesiten manteniendo medidas como el programa de gratuidad de los libros de texto con un ahorro medio de 200 euros para las familias de 940.000 alumnos.

Este curso serán 33 centros más los que cuenten con aula matinal y 16 más con el servicio de comedor que cubre las necesidades alimenticias de más de 210.000 niños en más de 2.000 centros públicos y a ello se suma que este curso habrá un total de 320 comedores más con cocina 'in situ', con lo que se llegarán a los 500.

En lo relacionado con la Formación Profesional, ha apuntado que esta Legislatura va a tener lugar una revolución a este respecto porque "la FP puede y debe ser la llave para generar mucho más empleo juvenil y una prioridad absoluta en una comunidad como la nuestra".

Ha explicado que este curso se va a impulsar la mayor oferta de plazas de la historia de la FP en Andalucía con un total de 158.219 plazas de nuevo ingreso y con 236 títulos nuevos y cursos de especialización enfocados justo a lo que demandan las empresas.

Sobre la FP Dual ha apuntado que es una demanda en auge y con salidas profesionales muy interesantes y ha puesto en valor la implicación de unas 8.300 empresas y 772 proyectos.

INAUGURACIÓN DEL CURSO ESCOLAR EN GRANADA

Moreno ha asistido a la inauguración del curso escolar en el nuevo centro de Educación Infantil y Primaria de Alhendín. El centro ha contado con una inversión superior a los 3,6 millones de euros y acogerá a más de 300 estudiantes.

"Es un ejemplo y símbolo del importante y constante esfuerzo inversor que estamos haciendo para modernizar y mejorar nuestros equipamientos", ha añadido el presidente de la Junta.

Sobre las inversiones en la provincia ha indicado ejemplos como el de Ogíjares, cuya inversión asciende a los 3,7 millones de euros o al nuevo IES Maracena con 4,3 millones.

"En total, en esta provincia, tenemos terminadas o en ejecución para este curso 56 obras por 17,1 millones de euros, veinte de ellas dentro del Plan de Bioclimatización y Energías Renovables desplegado la pasada Legislatura", ha explicado Moreno.

Moreno ha estado acompañado en la inauguración del curso por la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo; la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo; el delegado de la Junta en Granada, Antonio Jesús Granados; y el alcalde de Alhendín, Francisco Pedro Rodríguez.