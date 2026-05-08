Andalucía actualizará el precio de la plaza de las guarderías hasta los 250 euros con un incremento de diez millones

Archivo - Niños en una guardería. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha acordado con las principales patronales de los centros del primer ciclo de Infantil (de 0 a 3 años) y con el sindicato FSIE una subida del precio de la plaza de alrededor de un 4%, lo que supondrá un incremento presupuestario para la Junta de diez millones de euros hasta destinar a este ciclo 300 millones al año. El precio de la plaza se situará en los 250,15 euros.

Con este acuerdo, al que no se adherido la Coordinadora de Escuelas Infantiles, sindicatos como FSIE desconvoca la huelga del próximo 11 de mayo. Fuentes de la Consejería han explicado a Europa Press que, entre los acuerdos, se ha pactado una subida del precio de la Atención Socioeducativa (ASE) para el alumnado de 0 a 3 hasta los 250,15 euros a partir de enero de 2027. Supone una inversión por parte de la Junta de diez millones de euros y eleva el presupuesto total para el ciclo hasta los 300 millones de euros anuales.

La Junta tiene un programa de ayuda a las familias, a través del que financia la educación gratuita en los tramos de 2 años y de 1 (a partir de septiembre) y bonificaciones según renta en el tramo de 0 años, además del comedor escolar y el aula matinal en cada uno de esos tres tramos de edad. Además, se ha acordado una actualización "automática" anual del precio todos los meses de septiembre (a partir de septiembre de 2027), igual que ocurre con el módulo de otros gastos de la red concertada.

Este punto, no obstante, se detallará "en próximas reuniones". De esta forma, "se impulsa un modelo de financiación más estable con una perspectiva más clara para el sector, que además dispondrá de un adelanto del pago por parte de la Junta en el mes de septiembre para que dispongan de liquidez suficiente en el inicio del curso escolar", han remarcado desde la Consejería. En 2027, pues, tendrán la actualización pactada en enero hasta los 250,15 (diez euros aproximadamente) y la actualización automática en septiembre de ese mismo año.