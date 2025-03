Andalucía aprueba la gratuidad de guarderías de 2 a 3 años el próximo curso y culpa al Gobierno de no poder avanzar

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo decreto que regula el funcionamiento de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en Andalucía y que recoge un cambio de modelo con el objetivo de avanzar hacia la gratuidad del 0-3. Así, a partir del próximo curso 2025-2026, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ofertará de forma gratuita el servicio de atención socioeducativa para las plazas de 2 años, tanto en las Escuelas Infantiles de la Junta de Andalucía como en los centros adheridos al programa de ayudas a las familias.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera María del Carmen Castillo ha lamentado que el Gobierno de España no permita a Andalucía "avanzar más", al tiempo que ha recordado que la vicepresidenta María Jesús Montero "era consejera cuando la Junta impulsó este modelo que ahora nos dicen que no es adecuado, que era un modelo de colaboración público-privada entonces y es un modelo de colaboración público-privada ahora". "No nos dejan avanzar en la gratuidad respetando este modelo y, además, tienen problemas para ejecutar el dinero que les devolvimos. Tienen más de 67 millones de euros que no han podido ejecutar, y que yo vuelvo a pedirles, porque creo que es un error grave e injustificable devolver este dinero por no poder invertirlo".

El curso que viene los posibles beneficiados serán más de 64.000, según los datos del censo de niños de dos años en Andalucía, con una inversión prevista por la Junta de Andalucía de 40 millones de euros, según los datos ofrecidos por la Junta en una nota de prensa. Este "avance" hacia la gratuidad del primer ciclo de Infantil es una de las medidas del Gobierno andaluz para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, especialmente entre las clases medias y trabajadoras y las familias desfavorecidas, y en ese sentido es en el tramo de 2 años en el que más niños se escolarizan en esta etapa, con alrededor del 72% en este curso en su pico más alto estimado de matriculación.

El decreto, "consensuado con el sector", establece la ruta a seguir para continuar avanzando hacia la gratuidad completa del servicio de atención socioeducativa de todo el primer ciclo, de tal manera que en el plazo de un año se trazará el plan para abordar la gratuidad en los tramos de 0 y 1 año, en un plazo máximo de seis años. Todo ello, "con el objetivo de seguir incrementando la tasa de escolarización manteniendo el modelo andaluz y la indivisibilidad del ciclo de 0 a 3 años".

Esto supone que el 2025-2026 será un curso en el que convivirán dos modelos: el de 0 y 1 años, que seguirá como hasta ahora, con sus servicios y bonificaciones y una gratuidad completa que ya alcanza el 50% en función de la renta; y el tramo de dos años, con la gratuidad de la educación para todos en el servicio socioeducativo lo que permitirá llegar a un mayor número de familias y, en especial, al alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social. "Se trata de una de las medidas más importantes destinadas a las familias andaluzas en materia de conciliación y ayuda a la natalidad, que beneficia a miles de familias de clase media trabajadora y aumenta la protección de las más vulnerables, que seguirán siendo prioritarias", ha subrayado la Administración autonómica.

La nueva norma, que sustituye al Decreto 149/2009 de 12 de mayo, obedece a una actualización de los principios y objetivos que rigen este tipo de enseñanzas, fundamentales para el desarrollo educativo de los niños y niñas en este tramo de edad de 0 a 3 años. También mantiene la "idiosincrasia del modelo educativo andaluz, único en España" y que se establece sobre la colaboración público-privada con un sector que convenia la prestación socioeducativa, en convivencia con escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía.

Como novedad, se ha diseñado para el curso de los escolares de 2 años un modelo con tres servicios, con el principal, el de la Atención Socioeducativa, con horario de 9,00 a 15,30 horas, completamente gratuita para todas las familias, y servicio de comedor bonificado en función de la renta. Por otro lado, el aula matinal será entre las 7,30 a las 9,00 y el aula de tarde de 15,30 a 17,00 horas, que tendrán bonificaciones. Contribuirán al cuidado y bienestar del alumnado, ofreciendo actividades pedagógicas de entretenimiento, lúdicas o recreativas, así como de carácter asistencial; y ambas podrán agrupar niños de distintos cursos escolarizados en el centro, siendo el número máximo por grupo de quince.

Con el objetivo de facilitar el máximo de compatibilidad entre vida laboral y familiar, tanto en las escuelas infantiles como en los centros de Educación Infantil, ofrecerán sus servicios de lunes a viernes todos los días no festivos del año, salvo el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7,30 a 17,00 horas, siendo un máximo de ocho las horas de permanencia en los centros de los escolares. El régimen ordinario de clase comenzará el tercer día hábil del mes de septiembre y finalizará el penúltimo día hábil del mes de julio de cada año.

Respecto a la autorización de apertura y funcionamiento de un centro de educación infantil, así como la de ampliación del número de unidades o puestos escolares que tenga autorizado, surtirá efectos a partir del día siguiente al de la notificación. De esta forma, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional agiliza los trámites para este sector, que genera más de 15.000 puestos de trabajo, en su mayoría de mujeres.