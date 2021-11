Andalucía cree que las medidas del Ministerio de Educación "desacreditan la titulación como referente de competencia"

SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha considerado durante la Comisión de Educación convocada este viernes por el Ministerio de Educación y FP que las propuestas del Gobierno de España respecto a la evaluación y titulación "parecen estar encaminadas a mejorar estadísticas, pero no a la mejora de la situación del sistema educativo y especialmente de las competencias del alumnado".

"Desde Andalucía creemos que estas medidas no responden a lo que necesita el sistema educativo y no solucionan problemas que se consideran endémicos en el mismo, como el fracaso escolar", ha dicho Castillo a través de un comunicado. "Si un alumno tiene dificultades para obtener una titulación, la solución no puede ser otorgarle el título sin haber adquirido las competencias, porque se pierde la referencia de la titulación como acreditativa de un determinado nivel de competencia", ha reflexionado.

La viceconsejera andaluza ha defendido la cultura del esfuerzo como principio a reforzar, porque "más allá de las capacidades personales, sin esfuerzo no se alcanza el éxito. No se trata de bajar el listón, en Andalucía tenemos claro que es mejor apoyar al que tiene más dificultades para llegar a la altura deseada. Bajando el listón no se mejoran los resultados ni es bueno para el desarrollo futuro del alumno".

Castillo, que también ha compartido la preocupación de gran parte de las comunidades sobre la propuesta de eliminar las pruebas extraordinarias, ha añadido que "debería haber una apuesta decidida por detectar los problemas y las necesidades del alumnado e implementar medidas para que todos los alumnos puedan superar las dificultades y adquirir el nivel de competencia debido en cada etapa, que es para lo que estamos trabajando en Andalucía".