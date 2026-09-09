Andalucía cubre ya 1.124 vacantes y sustituciones docentes tras una incidencia técnica y sumará otras 2.000

Archivo - Alumnos en un aula de Primaria en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha cubierto las 1.124 plazas convocadas este pasado martes entre vacantes y sustituciones para que las clases comiencen este jueves en el segundo ciclo de Infantil y Primaria con todos los profesores en sus puestos. Pese al "error técnico" que se registró por la tarde, fuentes de la Consejería aclaran a Europa Press que el 97% de los docentes están en el destino que se les había asignado antes de la incidencia y en el caso del 3% restante, "la mayoría ha mejorado destino".

A esta convocatoria, se le sumará este mismo miércoles una nueva convocatoria esta tarde en el Sipri --el portal telemático de la Consejería que sirve para adjudicar plazas vacantes y sustituciones al personal docente interino y aspirante-- de alrededor de 2.000 plazas para vacantes y sustituciones en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, cuyas clases comienzan la semana que viene, el 15 de septiembre.

El calendario escolar de Andalucía 2026-2027 establece distintas fechas para el inicio de las clases en función de cada etapa educativa. El alumnado de Educación Infantil y Primaria y de Enseñanzas Deportivas se incorporará a las aulas este jueves después de que el pasado jueves, 3 de septiembre, haya comenzado el curso para los estudiantes del primer ciclo de Educación Infantil.

Posteriormente, el 15 de septiembre, será el turno del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional (FP), Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas. Estas fechas están recogidas en el calendario escolar publicado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, consultado por Europa Press, en el que se detallan las distintas fechas de incorporación del alumnado para este curso.

Tras ello, el 21 de septiembre se incorporarán los estudiantes de Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial, con lo que quedará completado el calendario de inicio del curso académico en la comunidad. Los días no lectivos varían en función de la provincia. Por ejemplo, en Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, el Día de la Comunidad Educativa se celebrará el viernes 26 de marzo de 2027, mientras que en Cádiz tendrá lugar el 30 de abril.

En cuanto a la finalización del curso, el alumnado andaluz de Educación Infantil y Primaria terminará las clases el martes 23 de junio de 2027, al igual que los estudiantes de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Además, cada municipio puede establecer sus propios días festivos y no lectivos, de acuerdo con la normativa vigente en Andalucía. Por este motivo, la Junta de Andalucía dispone de un buscador de calendarios escolares en su página web, que permite consultar de forma personalizada los días festivos y no lectivos correspondientes a cada localidad y centro educativo de la comunidad.