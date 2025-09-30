Andalucía dispone de más de 6.100 plazas vacantes en la formación profesional pública

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional llevará a cabo este martes 30 de septiembre de 2025 una nueva adjudicación extraordinaria de plazas disponibles en las enseñanzas de Formación Profesional. - JUNTA DE ANDALUCIA

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional llevará a cabo este martes una nueva adjudicación extraordinaria de plazas disponibles en las enseñanzas de Formación Profesional (FP), donde aún quedan 6.100 plazas disponibles en 124 ciclos diferentes. De las 6.100 plazas, más de 1.800 corresponden a grado básico, alrededor de 2.700 a grado medio y más de 1.500 a grado superior.

En una nota de prensa, la Junta ha explicado que estas plazas vacantes pertenecen a ciclos formativos que, una vez finalizado el proceso ordinario de admisión, aún cuentan con puestos disponibles y no presentan lista de espera. Los solicitantes han podido elegir entre 27 grados básicos, 46 ciclos formativos de grado medio y 51 de grado superior.

Por familias profesionales, en grado básico destacan las plazas disponibles en Servicios Administrativos (362), Informática y Comunicaciones (281) y Agro-Jardinería y Composiciones Florales (190); en grado medio, las vacantes más numerosas corresponden a Gestión Administrativa (874), Atención a Personas en Situación de Dependencia (159), Servicios en Restauración (145) y Cocina y Gastronomía (141); con respecto a los grados superiores, el mayor número de plazas disponibles es para los ciclos de Administración y Finanzas (208), Guía, Información y Asistencias Turísticas (142) y Dirección de Cocina, con 76 vacantes.

Pueden acceder a esta oferta todos los interesados que cumplan con los requisitos de acceso a ciclos formativos de grado básico, medio y superior, incluidos aquellos jóvenes que participaron en el proceso ordinario de admisión de junio y actualmente se encuentran en lista de espera y deciden optar por estas vacantes. En este caso, ambas solicitudes permanecerán activas hasta que el alumno formalice su matrícula. En el momento de la matrícula, se entenderá que renuncia automáticamente al resto de solicitudes en trámite.

Este martes 30 de septiembre se realizará la adjudicación de vacantes coincidiendo con la asignación semanal de puestos escolares mediante lista de espera. Los adjudicatarios recibirán un SMS y un correo electrónico a la dirección que indicaron en la solicitud y tienen 48 horas para aceptar o rechazar la plaza a través de la Secretaría Virtual.

Hasta al menos el 15 de octubre se abrirá semanalmente un nuevo periodo de solicitud para cubrir las plazas vacantes, preferentemente a través de la Secretaría Virtual, y también en los centros educativos. El plazo de presentación estará habilitado de jueves a lunes, teniendo en cuenta únicamente los puestos escolares disponibles tras las adjudicaciones de la semana anterior. Y cada martes se realizará la adjudicación de dichas plazas, repitiéndose el procedimiento hasta completar las vacantes ofertadas.

Si durante este periodo una persona presenta varias solicitudes, la válida será la última presentada. Desde el 9 de septiembre, la Consejería ha adjudicado en procedimientos extraordinarios más de 2.100 plazas vacantes en estos niveles educativos, lo que refuerza el compromiso de garantizar el acceso a la Formación Profesional en Andalucía.