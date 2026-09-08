Andalucía inicia el curso con una ratio reducida a 22 escolares en Infantil y 30.322 alumnos menos en el sistema

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, informa sobre las novedades del curso 2026/2027 en Andalucía. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este martes de las novedades del curso 2026/2027, en el que un total de 1.776.288 estudiantes se incorporan en septiembre a las aulas andaluzas de 7.248 centros públicos, concertados y privados, atendidos por 131.525 docentes. En este sentido, el 94,27% del alumnado está escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos; entre estos, el 75,5% (1,34 millones) en la enseñanza pública y el 18,7% (333.384) en la concertada.

En este nuevo curso continúa la tendencia del descenso de alumnado debido a la bajada de la natalidad. Según las cifras de la Consejería de Educación, son más de 30.322 estudiantes menos respecto al curso anterior entre las etapas del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, la cifra más alta en un curso de toda la serie, según ha remarcado la consejera María del Carmen Castillo en la rueda de prensa posterior al Consejo.

Desde el curso 2018/2019, el conjunto del sistema educativo andaluz ha perdido más de 150.000 estudiantes. A pesar de contar con menos alumnos, la Junta de Andalucía refuerza de nuevo las plantillas docentes, sobre todo, las de atención a la diversidad, buscando seguir avanzando en la mejora continua de la atención al alumnado más vulnerable y con necesidades educativas especiales, así como consolidar la Formación Profesional y la competencia digital con el fin de ofrecer la mejor educación para todos.

En relación con el profesorado, la consejera ha sostenido que "no me parecería mal" que en el proceso de acceso a los grados de Magisterio hubiera pruebas con las que lograr seleccionar a los "mejores" no sólo por conocimientos sino también por actitudes como la vocación. Desde Andalucía, se aboga por una revisión de los planes de estudio de los grados universitario y del máster habilitante, así como más tiempo de práctica antes de acceder a la función pública.

Este curso la plantilla pública alcanza los 109.128 docentes, un 7,7% más que el curso 2018/2019. El 10 de septiembre inician el curso 690.624 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial en 2.735 centros docentes. El día 15 será el turno para Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos, así como Artes Plásticas y las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza (887.532 estudiantes), mientras que el día 21 comenzará el curso en las enseñanzas de régimen especial de Idiomas y las artísticas superiores de Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático, con 86.738 estudiantes.

El día 3 lo hicieron los escolares de menos de 3 años. Este curso escolar, el sistema educativo volverá a contar con un refuerzo específico de 4.309 docentes en la red pública. De este total, 2.096 efectivos se destinarán a la atención al alumnado con necesidades educativas especiales y a programas de diversidad; 1.216 darán respuesta a la ampliación de la oferta en Formación Profesional; 705 se enfocarán en el refuerzo académico, especialmente en competencia matemática y lectora, y 292 se asignarán a la digitalización del sistema.

Supone una inversión de 238 millones de euros, cofinanciada con fondos europeos. Además, 787 maestros de Primaria y especialistas en Audición y Lenguaje y en Pedagogía Terapéutica se incorporarán a los centros públicos. Esta incorporación responde al acuerdo marco con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT, aplicado por segundo año consecutivo, en el que se contabiliza por dos al alumnado con necesidades educativas especiales en las aulas con ratios más altas a la hora de distribuir los refuerzos.

En relación con los sindicatos, la consejera ha respetado la movilización que está anunciada por parte de la plataforma Noviembre verde pero ha llamado la atención sobre el hecho de que el sistema educativo público andaluz está en cifras "históricas" tanto en recursos humanos como materiales.

Por lo que respecta a la concertada, se sumarán 209 docentes en virtud de los acuerdos alcanzados con las patronales y organizaciones sindicales del sector. Igualmente, la atención a la diversidad constituye una de las líneas estratégicas de la Junta de Andalucía para este curso. La plantilla de especialistas roza los 15.000 profesionales (14.916), entre orientadores, maestros de Audición y Lenguaje (AL), Pedagogía Terapéutica (PT) y profesionales técnicos de Integración Social (PTIS).

La cifra supone 930 efectivos más que el año anterior y un incremento cercano al 50% respecto al curso 2018/2019. En este ámbito destaca el refuerzo en Pedagogía Terapéutica (PT), cuya plantilla ha crecido hasta los 6.735 docentes (706 más que en el curso pasado y 2.098 más en comparación con el curso 2018-2019). Además, la cifra de PTIS también ha experimentado un crecimiento con 3.812 efectivos, acumulando una subida de 1.461 profesionales desde el curso 2018-2019. Para este curso se suman 150 plazas de PTIS de Función Pública.

Como novedad del curso 2026/2027, un total de 234 colegios contarán con nuevas aulas de tres años del segundo ciclo de Infantil como consecuencia de la bajada de la ratio a 22 alumnos por clase, tal y como establece la normativa de escolarización. Así, por primera vez en Andalucía se fija por normativa una ratio máxima en Educación Infantil inferior a la establecida con carácter general por el Gobierno central en la ley orgánica.

Esta medida forma parte de los acuerdos con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT en la enseñanza pública que también se aplica en la concertada. A partir de este curso y de forma progresiva en Infantil y Primaria, las aulas tendrán un máximo de 22 escolares en vez de 25, comenzando el proceso con el primer curso del segundo ciclo de Infantil y así sucesivamente. Esta medida estructural permitirá una atención más personalizada para cada alumno, mayor capacidad para detectar las dificultades de aprendizaje y una mejor atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

Por otro lado, en un contexto de escalada de precios en casi todos los sectores, la Junta de Andalucía ha destinado cerca de mil millones de euros en ayudas a las familias andaluzas en el ámbito escolar. De esta manera, más de un millón de familias recibirán una ayuda media de 860 euros para el curso escolar. Incluye aspectos como las becas, la gratuidad del primer ciclo de Infantil, las bonificaciones del servicio de comedor y resto de servicios complementarios, el transporte escolar o la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias, de la que se benefician más de 867.000 estudiantes.

Así, en este curso estrenan libros nuevos los alumnos de primer y segundo curso de Primaria y también se renueva la dotación para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con una inversión de la Junta de Andalucía de 50 millones de euros. Los servicios complementarios aumentan en este curso con 22 centros más que ofrecen aula matinal, hasta un total de 1.661 centros; siete nuevos centros autorizados para el comedor escolar, hasta alcanzar los 2.056; y cinco colegios más tienen actividades extraescolares, para un total de 1.682 centros andaluces.

En total, 2.332 centros ofrecerán a las familias uno o más servicios complementarios. De esta forma, desde 2019/2020 se han incrementado en 202 los centros con aula matinal, en 117 los que disponen de comedor escolar y en 25 con actividades extraescolares. La previsión de usuarios del comedor escolar es de más de 188.000 alumnos, alrededor de 116.000 en aula matinal y 82.000 en extraescolares. Por su parte, el transporte escolar gratuito beneficiará a alrededor de 95.000 estudiantes. Respecto a las infraestructuras, un total de 494 centros públicos son objeto de obras de mejora este curso. Son 551 actuaciones finalizadas o con fecha prevista de terminación hasta final de 2026, con un presupuesto de más de 106 millones.