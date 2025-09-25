Andalucía refuerza este curso con 30 millones la inversión para climatización en centros docentes públicos

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en el pleno del 25 de septiembre de 2025. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha informado este jueves en el Parlamento del nuevo Plan 'Mejora tu centro', dotado inicialmente con 55 millones de euros para que colegios e institutos puedan mejorar la climatización de sus instalaciones. Esta iniciativa se suma al Plan de Bioclimatización que se amplía este curso con una dotación de 30 millones, y que permitirá actuar en otros 80 centros públicos más, hasta alcanzar los 572.

En este sentido, Castillo ha subrayado, a preguntas del PP, que estas iniciativas tienen como finalidad "garantizar que el alumnado pueda aprender en condiciones dignas y adaptadas a la realidad climática de Andalucía" y que las aulas "sean espacios más cómodos, saludables y sostenibles".

Respecto al Plan 'Mejora tu centro' orientado al confort térmico, la consejera ha explicado que el esfuerzo inversor de 55 millones se transferirá directamente a los colegios de Infantil y Primaria e institutos durante el primer trimestre del curso. Esta medida, que respeta la autonomía de los centros, permite que sean los propios equipos directivos quienes decidan la mejor manera de invertir los fondos en función de sus necesidades reales y específicas.

"Dada la diversidad climática de Andalucía, esta descentralización garantiza que cada centro pueda implementar soluciones personalizadas y ágiles, como la instalación de toldos, porches, zonas verdes o sistemas de aire acondicionado", ha afirmado.

Por su parte, al Plan de Bioclimatización se destinarán 30 millones de euros para intervenir en 80 centros educativos adicionales durante este curso escolar. Con esta nueva dotación, el número total de centros públicos beneficiados por este plan ascenderá a 572 desde 2019.

Estas actuaciones, orientadas a la mejora integral del aislamiento y la instalación de sistemas de climatización, forman parte de una estrategia a largo plazo para modernizar las infraestructuras educativas de la región. Estas iniciativas, ha asegurado Castillo, se enmarcan en una estrategia global del Gobierno andaluz para modernizar las infraestructuras educativas, que desde 2019 ha permitido ejecutar más de 2.600 actuaciones con una inversión acumulada superior a los 580 millones de euros.