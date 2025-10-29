Andalucía tramita el cambio de la orden que permitirá reducir la ratio escolar a partir del próximo curso

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía tramita ya el cambio de la orden de 20 de febrero de 2020 para permitir la bajada paulatina de la ratio escolar a partir del próximo curso 2026/2027 --el proceso de escolarización se abre en marzo--. El proyecto de orden para ejecutar la modificación del citado texto normativo está en fase de alegaciones hasta el próximo 18 de noviembre.

El cambio, en concreto del apartado 2 del artículo 4, deriva del "cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo sobre la mejora educativa del sistema y las condiciones laborales del personal funcionario docente no universitario de Andalucía, alcanzado en el seno de la mesa sectorial de educación con las organizaciones sindicales CSIF, ANPE y UGT", según se argumenta en el proyecto de orden consultado por Europa Press.

Así, el apartado 2 del artículo 4 de la orden del 20 de febrero de 2020 queda como sigue: "Las plazas escolares que se tendrán en cuenta en el procedimiento de admisión se determinarán multiplicando el número de unidades autorizadas, en el caso de los centros públicos, o unidades concertadas en cada curso escolar, por el número de alumnos que correspondan por unidad, conforme a los límites establecidos en las resoluciones correspondientes". Esto ha supuesto un cambio mínimo --la supresión del término "máximo" en el número de alumnos que correspondan por unidad-- pero que permite reducir la ratio en las aulas.

Para "avanzar en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje", el acuerdo de la Junta y los sindicatos implica ir disminuyendo el número de alumnos por clase en el segundo ciclo de Infantil para posteriormente extender esta medida a Primaria de forma que la ratio se adapte a las necesidades "reales" de las diferentes zonas de escolarización, dando así "cumplimiento a una petición que viene siendo formulada desde hace años por diferentes agentes sociales".

En los acuerdos de la mesa sectorial, "se contempla la disminución de la ratio en el segundo ciclo de educación Infantil, que pasará de 25 a 22 alumnos por unidad, comenzando su aplicación en el curso 2026/2027 y culminando en el 2028/2029, con una posterior extensión progresiva a la etapa de Educación Primaria", según recoge un documento del Consejo de Gobierno, que aclara que, además, "se recoge un refuerzo de plantillas para la atención a la diversidad en Educación Primaria y Secundaria Obligatoria en función de la ratio".