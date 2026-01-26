Alcalá de Guadaíra (Sevilla) recibe el importe máximo solicitado para la reparación de daños por la Dana de 2024

Imagen de Alcalá de Guadaíra. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha recibido por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática el importe máximo solicitado para subvencionar proyectos para paliar los daños provocados por la DANA de octubre del año 2024.

El Consistorio ha indicado que ha realizado un total de tres proyectos como la reparación del talud y el camino de Benarosa, en el Parque de Oromana, los trabajos de conservación y mantenimiento del Molino de la Tapada y la limpieza de todos los molinos ribereños.

Por su parte, la delegada de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, ha señalado que "los trabajos fueron muy necesarios ante las continuas crecidas del río por los diversos temporales para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, además de la conservación de nuestro patrimonio".

La cantidad que el Ministerio ha concedido a la ciudad ha sido de 209,565,67 euros, lo que supone el máximo de la cantidad subvencionable solicitada. Luisa Campos, ha mostrado su satisfacción al conocer este importe, que una vez recibido pasará a los servicios de la tesorería municipal para la justificación de esos proyectos, ya que en su día fueron realizados por el propio Ayuntamiento, tal y como ha manifestado.

El Ayuntamiento ha destacado que, gracias a estos trabajos, "se ha reparado el talud y el camino de Benarosa que ha recuperado el trazado original, además del adecentamiento, recuperación y conservación del Molino de la Tapada y el resto de los molinos de la ribera afectados por la crecida del río Guadaíra".