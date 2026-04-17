El aula ambiental 'EducaBus' realiza una parada en Córdoba capital

(Desde Izda.) Martínez, García Y Copé En El Educabus. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El aula ambiental 'EducaBus' ha realizado una nueva parada, esta vez en Córdoba capital, para continuar con su trayecto a lo largo de diferentes municipios de Andalucía, y después de que este pasado miércoles hiciera lo propio en Bujalance (Córdoba).

El espacio móvil, que divulga información ambiental, sobre asuntos forestales, efectos del cambio climático y protección de la naturaleza, ha llegado este viernes a la capital de la provincia para que sea visitado por la ciudadanía y destinado, especialmente, para escolares.

La jornada ha contado con la asistencia de los delegados territoriales de Sostenibilidad y Medio Ambiente, y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba, Rafael Martínez y Ángel Copé, respectivamente, y también por el delegado de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Daniel García, quienes han acompañado a mayores de la Residencia San Juan de la Cruz, miembros de la Asociación 'Paz y Bien', y alumnos de tres años de la Escuela de Educación Infantil La Victoria.

Durante la visita, los participantes han podido conocer los contenidos y materiales que contiene el 'EducaBus', con información y propuestas didácticas relacionadas con aspectos ambientales como la biodiversidad, el medio natural, el cambio climático y el reciclaje, al que se puede acceder a través de aplicaciones expositivas y actividades adaptadas a distintos niveles educativos.

El recorrido de esta aula itinerante incluye paradas en distintos municipios de la comunidad autónoma, con el objetivo de acercar conceptos relacionados con la sostenibilidad y el respeto al entorno natural a la ciudadanía.

Las entidades interesadas en solicitar la visita de esta aula ambiental móvil pueden hacerlo a través del Portal Ambiental de Andalucía, desde donde se administran las peticiones y la planificación de la ruta. La unidad móvil estará abierta al público de martes a sábado y la reserva de visitas para grupos se puede hacer a través del correo electrónico 'educabus.csma@juntadeandalucia.es'.