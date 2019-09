La ausencia justificada al comedor se podrá anunciar en el día sin coste para las familias

Actualizado 13/09/2019 17:17:41 CET

Cocina de un comedor escolar en un centro de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Pública Andaluza de Educación ha expresado a través de un comunicado, en relación a la modificación del plazo para el preaviso de las ausencias del alumnado en los pliegos de contratación del servicio de comedor escolar, que, en los casos en los que la no asistencia del menor se deba a un problema médico o una causa mayor justificada, se podrá notificar la ausencia en el mismo día sin coste alguno para los usuarios.

La Agencia Pública Andaluza de Educación ha explicado que hasta el curso 2018/19, en los pliegos de contratación del servicio de comedor escolar se establecía para todas las empresas un plazo de aviso de las ausencias de diez días para que no tuviera coste económico para las familias. Paralelamente, en la licitación se incorporaba un criterio de mejora en función del cual las empresas podían ofertar una reducción en el número de días de este plazo de preaviso, desde los diez establecidos, hasta la anulación del servicio en el mismo día.

La decisión adoptada para los nuevos pliegos de contratación de los comedores ha consistido en la reducción, desde los diez hasta los tres días, del plazo en que se pueden preavisar las ausencias sin que tenga coste para los usuarios.

Esta empresa pública de la Consejería de Educación sostiene que el proceso de anulación de uso del comedor en el mismo día es un desperdicio del menú no consumido por encontrarse ya elaborado y no poder reciclarse o reutilizarse. Según los datos aportados por diferentes operadores del servicio, en torno al 1,5% de los menús servidos (alrededor de 330.000 menús/año) se desperdiciaban por esta circunstancia.

Se ha eliminado el criterio de mejora de la reducción del número de días de este plazo de preaviso, decisión que viene motivada, asegura la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la necesidad de potenciar un mayor aprovechamiento de la comida servida y evitar el despilfarro de los menús.

En la nueva licitación se ha potenciado otro criterio de mejora, el de la cercanía de las cocinas centrales a los centros educativos a los que se suministran los menús, que pesa 30 puntos sobre 100 en la licitación. La Agencia de Educación ha querido potenciar la participación de empresas más cercanas y reducir el impacto ambiental del servicio, al ser menor la distancia a recorrer durante el transporte de los menús.

El precio público por menú escolar (4,38 euros) permanece invariado desde 2009 y sólo un 29,86% de las familias usuarias del servicio de comedor escolar que no cuenta con ningún tipo de bonificación para este servicio son las que tendrían que afrontar la totalidad del pago de ese precio en caso de no realizar el aviso de anulación del servicio en el plazo indicado. El 70,14% del resto de familias disfruta de alguna bonificación y por tanto pagaría únicamente la parte no bonificada.

La Agencia Andaluza de Educación ha explicado que estas nuevas condiciones rigen únicamente para los nuevos contratos del servicio de comedor fruto de la licitación realizada en 2019, que aún no se ha adjudicado y ha afirmado que las empresas que hayan adelantado la aplicación de estas cláusulas ya han recibido orden de retirarla y continuar aplicando los criterios establecidos en los contratos que aún tienen en vigor.