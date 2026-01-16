La bajada de ratio en las aulas andaluzas será progresiva y arrancará con Infantil de 3 años el próximo curso

Archivo - Imagen de un aula de enseñanza. - ESCUELAS INFANTILES UNIDAS - Archivo

ALMERÍA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y FP de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha señalado este viernes que el Gobierno andaluz iniciará la bajada de ratio a 22 alumnos por clase en las aulas andaluzas de forma progresiva a partir del próximo curso, en el que se comenzará por Infantil de 3 años con el objetivo de "ir disminuyéndolos en todas y cada una de las etapas".

En declaraciones a los medios en Almería, la titular andaluza en materia educativa ha recordado que esta decisión forma parte del acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales y las patronales de enseñanza concertada el pasado mes de julio, de modo que se aplicará de manera "realista".

Castillo ha señalado el aumento de unidades escolares de cara a los próximos cursos al producirse un reparto del alumnado mayor con una ratio que desciende de los 25 escolares por aula.

"La bajada de la natalidad es una realidad en Andalucía en los últimos cinco años. Tenemos 120.000 alumnos menos, pero nosotros hemos tomado la decisión, que es una decisión que tiene unas necesidades de inversión altísimas, de aprovechar eso para empezar a hacer actuaciones que mejoren la calidad de la educación", ha estimado la consejera.

En este sentido, ha valorado el esfuerzo de la Junta a la hora de aplicar esta medida pese a que "en Andalucía estamos infrafinanciados" y faltan "1.500 millones de euros", de los que "aproximadamente un 20 por ciento irían a Educación".

"Mientras que el Gobierno de España hace una propuesta de ley de bajada de las ratios que no va a tramitar, porque no tiene apoyos parlamentarios (...) nosotros descendemos", ha comparado Castillo, quien ha destacado que la medida beneficiará tanto a docentes como a las familias.