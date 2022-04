Cardenete asegura que la "misión" que le ha dado el presidente "es culminar la labor de Javier Imbroda"

SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, ha señalado que la "misión" que le han encargado el presidente de la Junta, Juan Moreno, y el vicepresidente, Juan Marín, es que la tarea del equipo, que se mantiene igual, "es culminar la labor de Javier Imbroda en estos tres años, donde había conseguido dar un vuelco a la educación en Andalucía".

En declaraciones a los medios en Sevilla, Cardenete, que tomará posesión como consejero el próximo martes, ha destacado que "es un honor haber asumido esta responsabilidad que tanto el presidente como el vicepresidente tuvieron a bien tras el fallecimiento de Javier Imbroda", toda vez que ha añadido que "todos hemos sufrido durante estos días una montaña rusa de emociones".

Así, ha afirmado que tras comunicarle el presidente que la persona indicada para asumir Educación era él, "se le ha unido en estos días un sentimiento contradictorio, por un lado de enorme orgullo de se consejero de mi comunidad, pero también un sinsabor porque voy a ocupar el puesto de Javier Imbroda, que es absolutamente insustituible".

Ha trasladado que "formalmente sustituye a Javier Imbroda pero no voy a sustituir jamás en la vida a Javier Imbroda, para añadir que "se incorpora a una equipo magnífico tanto en la semblanza personal como profesional, que ayer me recibió con los brazos abiertos", y que tras entrar en el despacho de Imbroda y "observar sus balones de baloncesto y sus camisetas firmadas he dado la instrucción de que siga exactamente igual".

De hecho, ha añadido, "esta es la misión que me han encargado el presidente y el vicepresidente, que la tarea del equipo, que se mantiene exactamente igual, es culminar la labor que Javier Imbroda en estos tres años, donde había conseguido dar un vuelco a la educación en Andalucía", y pone como ejemplo la FP Dual, "donde el equipo ha conseguido bajar diez puntos la tasa de desempleo juvenil".

Así, ha destacado que lo que se hará "durante estos meses que quedan de legislatura es culminar bajo los tres pilares que Javier dejó organizados", como son "la búsqueda de la excelencia académica en todos los niveles educativos y la excelencia deportiva, con buenas noticias en el corto y medio plazo para Andalucía, una excelencia absolutamente unida a un proceso ya inevitable de digitalización, junto a la FP Dual, la gran apuesta para que en Andalucía los jóvenes tengan futuro profesional, y sin dejar a nadie atrás".

"Javier Imbroda tenía muy claro que había que apoyar a todo aquel que ese ritmo le pudiera costar y esa atención a la diversidad va a formar parte del pilar", ha subrayado Cardenete, quien ha añadido que todo esto se realizará con "dos hitos fundamentales, cerrar el curso 21/22 con la escolarización y preparar el curso 22/23".