Casi 1.300 personas participan desde el lunes en Cádiz en el III Congreso Andaluz de Coeducación

CÁDIZ, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha indicado este domingo que casi 1.300 personas se darán cita este lunes y martes, 17 y 18 de octubre, en el Palacio de Congresos de Cádiz para asistir a la tercera edición del Congreso Andaluz de Coeducación que organiza la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), en colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, así como de las Universidades Públicas de Andalucía.

Este encuentro, que inaugurarán las consejeras del ramo Loles López y Patricia del Pozo, se plantea como "un espacio de reflexión y aprendizaje sobre la integración de la educación en igualdad y la prevención de la violencia de género en el sistema educativo andaluz, de forma que se garantice un desarrollo integral del alumnado, acompañado por el profesorado y las familias, promoviendo la eliminación de los prejuicios, estereotipos y roles asignados tradicionalmente a mujeres y hombres", según ha trasladado la Junta en un comunicado.

La participación en el congreso se ha triplicado en tres ediciones: en Sevilla en 2020 se inscribieron 435 personas, mientras que en la cita de Cádiz han sido 1.298.

El 94% del público proviene de las ocho provincias andaluzas, especialmente de Cádiz (419), Sevilla (312) y Málaga (188); pero también habrá personas asistentes de once comunidades y de la ciudad autónoma de Ceuta, así como procedentes de países como México, Colombia, Bolivia, Perú, Italia, Cuba y Argentina. No obstante, el encuentro también se podrá seguir de manera online a través de la página web https://congresoandaluzcoeducacion.com/.

Un año más el profesorado es el colectivo mayoritario en el público, ya que suponen casi la mitad de las personas asistentes sumando un total de 634 inscripciones.

Esta cita va dirigida a profesionales del sector educativo, alumnado universitario del grado de Pedagogía, Educación Social, Educación infantil y Primaria fundamentalmente; responsables de los Centros del Profesorado; personal técnico de los Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer y de los Centros Municipales de Información a la Mujer, representantes de las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA), del movimiento asociativo que realizan proyectos de coeducación, así como de otras personas profesionales vinculadas al ámbito educativo que desarrollan su trabajo en la administración pública y privada.

COMPROMISO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, se ha congratulado de que el Congreso Andaluz de Coeducación genere cada año "una mayor expectación" en la comunidad educativa, "hasta el punto de que esta edición hemos triplicado las inscripciones presenciales" y, por ello, ha apuntado que "es necesario agradecer el compromiso con la igualdad y la prevención de la violencia de género del profesorado, el alumnado y las familias".

A este respecto, ha reconocido que "si queremos una sociedad más justa, igualitaria, diversa, inclusiva y libre de violencia tenemos que potenciar la coeducación y, para ello, son fundamentales espacios de reflexión, diálogo y debate como este congreso".

Loles López ha señalado que en esta cita la prevención de la violencia machista desde las aulas "tendrá un papel fundamental". "La violencia de género es una de mis mayores preocupaciones y cuando esta se produce en la población más joven, la preocupación se multiplica. Tenemos que aunar esfuerzos para prevenir y detectar estas situaciones. Y, por eso, en este encuentro vamos a hablar de violencia machista en la juventud y dotar de herramientas a profesorado y familias para hacerle frente", ha dicho.

Esta edición el congreso lleva por título 'El currículo de la Coeducación: Un camino hacia la igualdad' y se combinarán la formación, la investigación y el intercambio de buenas prácticas.

Asimismo, contará con 18 ponentes y personas colaboradoras que abordarán entre otras cuestiones: la importancia de la coeducación en el diseño curricular, el uso no sexista de la lengua, las vocaciones tecnológicas y las brechas de género, la promoción de la igualdad mediante el deporte y la prevención de la violencia de género, que protagonizará la segunda jornada del encuentro y en donde se analizará las relaciones afectivo-sexuales tóxicas, la detección activa en las chicas adolescentes víctimas de violencia machista y la prevención e intervención en los chicos menores.

A lo largo de estos dos días, habrá ponencias, mesas expertas, espacios formativos, mesas de comunicaciones, mesas bibliográficas y espacios musicales como el dinamizado por la comparsa feminista WE CAN DO o la experiencia educativa 'Patio coeducativo' sobre un recreo simulado.

Los ponentes que participarán en esta cita son especialistas en las diversas temáticas que se van a tratar, además de referentes en sus ámbitos de actuación, como la docente y filóloga Teresa Meana, la autora de literatura infantil y juvenil Raquel Díaz, el psicopedagogo y creador de la plataforma 'La niña y el deporte' Alfredo Sáenz y las psicólogas y expertas en violencia contra las mujeres Ianire Estébanez, Paola Fernández, Celia Nevado y Juan Ignacio Paz.

COMUNICACIONES Y TRABAJOS

Además, en el III Congreso Andaluz de Coeducación se presentarán 28 trabajos, a través de 16 comunicaciones, ocho pósters y cuatro vídeos. Los trabajos versan sobre la visibilización de las mujeres, el arte y coeducación, el empoderamiento femenino, la diversificación profesional el respeto a la diversidad y la educación y feminismo.

El congreso ha admitido propuestas sobre dos líneas de trabajo: de investigación y experiencias. La primera incluye aportaciones al conocimiento teórico básico o aplicado sobre la temática del congreso --el currículo coeducativo andaluz-- y supone la presentación de resultados intermedios o finales de un estudio donde se hayan seguido las fases y requisitos de las metodologías de investigación en educación.

La segunda se refiere a experiencias docentes innovadoras, reflexiones acerca de la praxis educativa, o buenas prácticas llevadas a cabo en este terreno que interesa difundir e intercambiar.

La selección de los trabajos ha correspondido el Comité Científico, formado por 19 personas y que esta edición vuelve a estar presidido por la catedrática de Historia de la Educación de las Mujeres en la Universidad de Sevilla, Consuelo Flecha García. En el Comité Científico están representadas las Universidades Públicas de Andalucía a través de sus Facultades de Ciencias de la Educación.