Casi 43.000 alumnos inician este jueves el curso escolar en Huelva

La delegada del Gobierno en Huelva, Berta Centeno, inaugura el curso escolar en el CEIP Virgen del Carmen de El Rompido. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CARTAYA (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

Un total de 42.882 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial inician este jueves en la provincia de Huelva el curso 2026/27 en 170 centros docentes, que se suman a los de Primer Ciclo de Infantil que comenzaron el pasado día 3.

La delegada del Gobierno en Huelva, Berta Centeno, ha realizado la inauguración oficial en el CEIP Virgen del Carmen de El Rompido, en Cartaya, acompañada del alcalde, Manuel Barroso, y del delegado territorial de Educación, Carlos Soriano, ha indicado la Junta en una nota.

Centeno ha afirmado que "el día 15 regresan a las aulas el alumnado de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos, así como Artes Plásticas y las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza --un total de 54.409 estudiantes--, mientras que el 21 comienzan las enseñanzas de régimen especial de Idiomas y las artísticas superiores de Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático, con 4.823 estudiantes".

En total, 109.467 estudiantes de enseñanzas no universitarias inician este mes el curso en Huelva, que cuenta con 480 centros educativos públicos, concertados y privados, atendidos por 8.707 docentes. "Con estos datos, podemos afirmar que el 98,4% del alumnado está escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos; entre estos, el 83,5% (91.458) en la enseñanza pública y el 14,8% (16.299) en la concertada", ha apuntado la titular de la Junta.

Señala la Junta que, "como viene siendo habitual en los últimos años", este curso también refleja un descenso de alumnos, consecuencia de la caída de la natalidad. "A pesar de esta circunstancia, el Gobierno andaluz refuerza las plantillas docentes y convierte esta bajada del alumnado en una oportunidad, incorporando a más profesores", ha puntualizado la delegada.

Centeno ha manifestado que el refuerzo se centra, "sobre todo", en la atención a la diversidad, "es decir, en el alumnado más vulnerable y con necesidades educativas especiales". A este esfuerzo "se suma la consolidación de la Formación Profesional y la competencia digital". Para hacer efectivo esta "apuesta", la provincia contará con una plantilla pública de 7.661 docentes --24 más que el año pasado--, ha subrayado.

La delegada ha remarcado que la atención a la diversidad constituye "una de las líneas de la Consejería de Educación". En concreto, la plantilla de especialistas --orientadores, maestros de Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y Profesionales Técnicos de Integración Social-- de Huelva alcanza los 1.095 profesionales. La cifra "supone 54 efectivos más que el año anterior y un incremento del 41,5% respecto al curso 2018/19".

NUEVAS INSTALACIONES

Como novedad del curso, 16 colegios de Huelva contarán con nuevas aulas de tres años del segundo ciclo de Infantil, producto de la bajada de la ratio a 22 alumnos por clase, como establece la normativa de escolarización. De esta manera, "por primera vez en Andalucía se fija por normativa una ratio máxima en Educación Infantil inferior a la establecida por el Gobierno central (25 escolares), lo que redundará en atención más individualizada", ha señalado la Junta.

Por otra parte, Berta Centeno ha informado de las medidas del Ejecutivo andaluz como apoyo a las familias. En Andalucía, más de un millón de familias recibirán una ayuda media de 860 euros para el curso. "Más de 56.000 estudiantes de Huelva percibirán incentivos en concepto de becas, gratuidad del primer ciclo de infantil, bonificaciones para el comedor y otros servicios complementarios, transporte escolar o gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias", ha explicado.

Sobre los servicios complementarios de la provincia, el aula matinal se ofrecerá en tres centros más respecto al pasado curso, hasta un total de 112 centros. Además, un centro más tiene actividades extraescolares hasta alcanzar los 106 centros y 143 continuarán con el servicio de comedor escolar en la provincia de Huelva.

En relación a las infraestructuras educativas, 43 centros educativos públicos de Huelva son objeto de obras de mejora este curso 2026/27, con una inversión de 6,2 millones de euros. Estas actuaciones "benefician a 18.841 alumnos". Entre ellas, se incluyen las obras de ampliación del CEIP Virgen del Carmen de El Rompido, que han superado los 720.000 euros.

CEIP VIRGEN DEL CARMEN DE EL ROMPIDO

El CEIP Virgen del Carmen acoge alumnado de El Rompido, Nuevo Portil y El Portil, así como algunos casos de alumnos/as procedentes de Cartaya. En sus orígenes estaba en la Plaza de las Sirenas, en el centro de la localidad, pero debido al incremento del alumnado, en el curso 2007/08 se trasladó a una nueva sede en la calle Almirante Cervera.

Actualmente cuenta con 335 alumnos/as, repartidos en 19 unidades, cinco de Educación Infantil, 12 de Educación Primaria, una unidad de Educación Especial y una unidad de Audición y Lenguaje.

La Consejería de Educación ha realizado en los últimos años mejoras en este centro con la puesta en marcha de la biblioteca, la creación de un espacio dedicado al área de música, una propuesta de aula sensorial y un aula del futuro, entre otros espacios.