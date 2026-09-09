Siete detenidos y nueve vehículos recuperados en Los Palacios (Sevilla) desde el refuerzo del operativo de Guardia Civil

Coche de la Guardia Civil como imagen de recurso - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha anunciado que mantendrá su compromiso con el municipio de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) a través del refuerzo de los operativos de la Guardia Civil, con el objetivo de continuar con el trabajo realizado durante las últimas semanas que ha dado como resultado siete detenidos y la recuperación de nueve vehículos. En este sentido, las investigaciones siguen abiertas.

Así lo ha manifestado el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, durante la celebración de la junta local de seguridad, presidida por el alcalde, Juan Manuel Valle, tal como informa el Ejecutivo en una nota de prensa en la que se destaca que el término municipal tiene una extensión de 110 kilómetros cuadrados y ronda los 40.000 habitantes.

En concreto, la Guardia Civil ha visto reforzados sus servicios tanto para tareas preventivas como labores de investigación para el esclarecimiento de los hechos delictivos cometidos, con recursos humanos de seguridad ciudadana así como de otras unidades especializadas.

Los datos indican que la tasa de criminalidad está por debajo de la media provincial y regional. No obstante, ha habido un aumento de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, esencialmente de robos en vehículos y robo con fuerza en las cosas.

A pesar de que los Palacios y Villafranca es un puesto principal que tiene servicio de patrulla y atención ciudadana 24 horas, el Gobierno de España ha reforzado sus servicios. Este incremento de la fuerza ha logrado que en las últimas semanas se hayan realizado siete detenciones y la recuperación de nueve vehículos.

La junta local de seguridad también ha coordinado las medidas de cara a la celebración, del 23 al 27 de septiembre, de la feria, que tendrá este año 62 casetas, 26 atracciones y alrededor de 70 puestos. Los festejos, que atraen a miles de personas, suponen un refuerzo de la seguridad con la Policía Local y contarán con la colaboración de la Guardia Civil. La localidad celebra también este mes la feria de Maribáñez.

La reunión ha conocido también que del 18 al 22 de noviembre se realizará una exposición itinerante del Ministerio de Cultura en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de las cartas pueblas y el manuscrito del documento fundacional del municipio, de 1373, que corresponde al privilegio de población otorgado en 1371 por el rey Enrique II de Castilla a Fernán González de Medina. La muestra dispondrá de un dispositivo especial de seguridad.