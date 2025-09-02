Casi 5.700 menores de tres años inician el curso en los centros de Educación Infantil de la provincia de Jaén

JAÉN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.691 menores de tres años inicia este miércoles el curso escolar 2025-2026 en las escuelas y centros de Educación Infantil de la provincia de Jaén.

Esta cifra supone 232 escolares más que en el curso pasado en estas mismas fechas. Por tramos de edad, en cero años son 353 niñas y niños; en un año, 2.153 y en dos años, son 3.185 los escolares.

Son los datos de matriculación registrados a fecha de 2 de septiembre por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, desde la que se ha recordado en una nota que la matriculación en el primer ciclo de Infantil permanece abierta durante todo el curso escolar.

Para este curso la Junta ha ofertado 8.496 plazas en la provincia de Jaén y cuenta para este ciclo con una red de 154 centros, entre los que se encuentran las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y los centros públicos o privados adheridos al programa de la Junta para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil.

La Consejería prevé una tendencia al alza en la escolarización a lo largo del curso, "con la estimación de superar la cifra de 6.700 niñas y niños en la red de escuelas infantiles de la provincia" jiennense.

Esta etapa presenta este curso como gran novedad la gratuidad del servicio de atención socioeducativa para todas las plazas de dos años, tanto en las escuelas infantiles de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayudas a las familias. La inversión prevista para esta medida en este curso es de 40 millones de euros.

En el conjunto de la etapa, la Consejería destina este año un total de 290 millones de euros a ayudas a las familias, 107,3 millones más que en 2018, un 58 por ciento de incremento. El total del presupuesto de la Junta para el primer ciclo de Infantil en este curso supera los 400 millones de euros.

La Junta ha destacado que es una de las medidas que pone en marcha para facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar especialmente entre las clases medias y trabajadoras y las familias desfavorecidas, así como apoyo al sector.

Según recoge el Decreto aprobado el pasado marzo, en un plazo máximo de seis años el nuevo modelo de gratuidad del servicio socioeducativo se extenderá también a los tramos de cero y un año, es decir, al primer ciclo al completo. Todo ello, con el objetivo de seguir incrementado la tasa de escolarización manteniendo el modelo andaluz y la indivisibilidad del ciclo de cero a tres años.

Respecto a la tasa de escolarización, la previsión es alcanzar el 58,6 por ciento, es decir 14 puntos más que en 2018, la más alta de la serie histórica y por encima de la media nacional (49,2 por ciento). De esta manera, Andalucía se sitúa como una de las comunidades con mayor porcentaje de alumnado entre cero y tres años escolarizado, superando con creces las recomendaciones de la Unión Europea (33 por ciento).

Por tanto, en el curso 2025-26 conviven dos modelos: el de cero y un años, que seguirá como hasta ahora, con sus servicios y bonificaciones en función de la renta, y el tramo de dos años, con la gratuidad de la educación para todos en el servicio socioeducativo y bonificaciones en comedor y aula matinal o aula de tarde lo que permite llegar a un mayor número de familias manteniendo la protección para el alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social.

El precio por alumno del servicio de atención socioeducativa es de 240,53 euros, que asume en su totalidad la Consejería. Para facilitar al máximo de compatibilidad entre vida laboral y familiar, tanto las escuelas como los centros de educación infantil, ofrecerán sus servicios de lunes a viernes todos los días no festivos del año, salvo el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7,30 a 17,00 horas, siendo un máximo de ocho las horas de permanencia en los centros de los escolares.

El régimen ordinario de clase comenzará el tercer día hábil del mes de septiembre y finalizará el penúltimo día hábil del mes de julio de cada año. La Educación Infantil se considera en Andalucía una etapa de carácter educativo y no solo asistencial y de escolarización voluntaria.