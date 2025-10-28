Castillo presenta en SIMO varios proyectos con IA en los procesos educativos para facilitar la labor del profesorado

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, participa, en el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa (SIMO Educación 2025) A 28 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha presentado en el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa (SIMO), que se celebra en Madrid, el modelo de digitalización andaluz así como varios proyectos que utilizan la Inteligencia Artificial (IA) en los procesos educativos, enfocados especialmente a facilitar y simplificar la labor del profesorado.

La consejera ha destacado en una nota de prensa que "esta tecnología es una herramienta de apoyo, no de reemplazo". En su intervención, la consejera ha trasmitido un mensaje claro: "La IA no sustituye a los docentes, sino que los libera de carga administrativa, ayuda en la gestión y comprensión de las distintas normativas y permite optimizar el trabajo diario".

En este sentido, Castillo ha explicado que la Consejería apuesta por la "inteligencia aumentada", utilizando la IA para aumentar la productividad en tareas administrativas y docentes. Esta estrategia busca devolver tiempo al profesorado para que se centren en la creación de experiencias educativas de calidad y, a su vez, facilitar la conciliación de la vida familiar.

Por otro lado, la titular de Desarrollo Educativo y Formación ha subrayado el liderazgo de Andalucía en la integración ética y responsable de la IA en los procesos educativos. Además, Castillo ha detallado algunos de los proyectos de apoyo al profesorado, caso de 'SDAconIA', un sistema digital para Educación Infantil y Primaria donde los docentes pueden generar situaciones de aprendizaje con inteligencia artificial perfectamente adaptadas al contexto y condiciones específicas del alumnado al que vaya dirigida.

También, podrán incluir 'Programas Específicos' y 'Adaptaciones Curriculares Significativas' vinculadas de forma segura, lo que supone una optimización de la eficacia en el trabajo docente diario. Se trata de una herramienta creada por dos profesores, Antonio David Durán Sánchez, del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) García Lorca (Huelva), y Joaquín Hernández Acosta, del CEIP César Barrios (Lepe, Huelva).

Asimismo, el asistente virtual 'Gema Educativa PinPivMat', diseñado para orientar a los docentes en la elaboración de proyectos de investigación, innovación y materiales curriculares. Este asistente forma parte del ecosistema de IA desarrollado por la Consejería, que busca simplificar procesos, unificar criterios y liberar tiempo docente para la creación de experiencias educativas de calidad.

En la misma línea, la implementación de herramientas de IA, como 'Microsoft Copilot', en el sector educativo se concibe como un mecanismo cuyo fin no es sustituir la función docente, sino liberarla de la carga de tareas administrativas. Su objetivo primordial es "actuar como un asistente de confianza que automatiza procesos, permitiendo que el tiempo recuperado se destine al diseño de clases de alta calidad y a un acompañamiento pedagógico más efectivo".

Otro proyecto que ha destacado la consejera ha sido 'NotebookL', un asistente basado en IA que opera cargando y analizando diversas fuentes que introduce el propio usuario. Su diseño está orientado a ofrecer una guía práctica para el profesorado en la gestión y comprensión de la documentación regulatoria garantizando la precisión de datos, la conformidad con la normativa vigente e incluyendo la protección de datos personales del alumnado.

SÉNECA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Igualmente, María del Carmen Castillo ha presentado el nuevo módulo de seguimiento de la FP en Empresa en Séneca, que permite toda la gestión telemática del seguimiento del alumnado en su fase de prácticas en empresas, uniendo en la plataforma Séneca toda la labor que realiza el profesorado, el profesional de la empresa que tutoriza a dicho alumnado y el propio alumnado, de forma que hay trazabilidad completa del proceso del seguimiento de las prácticas.

Esta medida podrá beneficiar a más de 40.000 empresas, casi 70.000 tutores laborales y a más de 154.900 estudiantes de FP. A su vez, la consejera también ha puesto en valor la apuesta, por segundo año, en el uso de la IA predictiva en el proceso de admisión de FP, de forma que se le ofrece al alumnado en su solicitud de admisión distintas probabilidades de obtener plaza en los distintos ciclos que solicita.

En este curso, 54.214 alumnos han usado esta herramienta en su solicitud de admisión. Por otra parte, durante el curso académico 2024/2025, el sistema educativo andaluz ha consolidado un modelo plenamente digitalizado, apoyado en la plataforma Séneca y sus entornos asociados, con nuevos módulos, como han sido el voto electrónico, la tutoría electrónica y los recientes módulos de actas del centro y formularios para la comunicación con la comunidad educativa.

Un total de 7.859 centros escolares gestionan su actividad diaria a través de esta infraestructura, con más de 5,3 millones de expedientes activos de alumnado, 182.798 usuarios de profesorado y personal de administración y servicios (PAS) y 1,8 millones de tutores legales conectados. La magnitud del uso refleja un sistema vivo y en continua interacción: 499 millones de notificaciones enviadas por aplicaciones móviles, 36 millones de mensajes intercambiados entre usuarios, 7,7 millones de documentos firmados electrónicamente y 18,7 millones de documentos generados dentro del entorno educativo.

Por otro lado, según informan desde la Consejería, en cuanto a la comunicación con las familias, las notificaciones en DANA han experimentado picos de actividad especialmente significativos: dos millones de mensajes el 15 de noviembre de 2024, 2,5 millones el 3 de marzo de 2025, y un récord histórico de siete millones el 28 de abril de 2025, conocido como 'el día del apagón'.

Por tanto, la Junta ha indicado que este flujo constante evidencia la confianza de la comunidad educativa en un ecosistema digital robusto, seguro y transparente. Además, once administraciones públicas en España utilizan actualmente Séneca como sistema de gestión educativa, con Andalucía como referente y modelo de interoperabilidad institucional.

EXPERIENCIAS INNOVADORAS

En el marco de esta transformación educativa, la Consejería impulsa experiencias innovadoras que integran la tecnología en el desarrollo competencial del alumnado. Entre ellas destaca el 'Taller de Radio', de Emilio Plazas y Víctor Guirado, docentes sevillanos que trabajan la radio en sus aulas como recurso pedagógico para la mejora del aprendizaje. Esta iniciativa demuestra que la radio no se concibe como una actividad complementaria, sino como una metodología activa que fomenta la expresión oral, la convivencia y la inclusión.

Por último, la Consejería ha informado que ha desarrollado también formaciones específicas en IA para docentes y equipos directivos, con la Academia Gemini para Educadores, que ofrece un recorrido completo de diez módulos sobre el uso ético, creativo y seguro de la IA en el aula.

La consejera ha recordado que el proceso de transformación digital andaluz se sustenta en una inversión superior a 280 millones de euros, destinada a la implantación de Aulas Digitales Interactivas, la dotación de dispositivos, la robótica, la programación y la inteligencia artificial educativa.