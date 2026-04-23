Castillo reivindica la lectura como "motor de libertad y conocimiento" en el Día del Libro

Castillo, durante su participación en la lectura continuada de El Quijote en el IES Luis de Góngora de Córdoba. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

CÓRDOBA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha asistido al acto de celebración del Día del Libro que ha organizado el IES Luis de Góngora de Córdoba y ha participado en una lectura continuada de 'El Quijote', una de las actividades que el centro educativo ha incluido en su Plan Lector.

En este contexto y en declaraciones a los periodistas Castillo ha señalado que "el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, junto con el fomento de la lectura, constituye un eje esencial para la mejora del aprendizaje en todos los niveles educativos".

Los alumnos andaluces tienen en su currículo 875 horas de lectura planificada en la etapa de enseñanza obligatoria. Sobre ello, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha dicho que "el fomento de la lectura es fundamental para adquirir conocimientos, para entender y, como resultado de ello, para la mejora de los resultados académicos".

Castillo ha explicado que "leer es el primer acto de inclusión que ofrece la escuela, porque es la herramienta que abre todas las demás puertas del currículo y de la vida, por eso el objetivo de la educación es que ningún alumno abandone las aulas sin ser un lector competente y crítico".

La consejera ha felicitado a todos los colegios e institutos por su labor "al inculcar en los alumnos la pasión por los libros, que son la mejor llave para abrir puertas al conocimiento y a la imaginación. Hoy es un día para reivindicar el libro, la palabra y, sobre todo, la lectura como motor de libertad y puerta del conocimiento", según ha destacado Castillo durante su estancia en el IES Luis de Góngora de Córdoba, un centro en el que están matriculado más de un millar de alumnos y en el que desempeñan su labor docente un centenar de profesores.

El IES Luis de Góngora es un instituto histórico y un centro de referencia para la ciudad de Córdoba por su larga tradición en la enseñanza media. Actualmente tiene una amplia oferta en lenguas extranjeras con inglés, francés, chino e italiano y varias de sus líneas son bilingües en inglés, además de ofertar acreditaciones Erasmus.

De igual forma, el centro juega un papel destacado en la promoción de las artes a través del Bachillerato de Artes Plásticas, tanto el ordinario, como para personas adultas, con orquesta de música propia y un programa de coordinación con el Conservatorio Profesional de Danza de Córdoba. Cuenta también con la oferta completa de la familia de Formación Profesional de Comercio y Marketing y es un agente activo en la formación de candidatos para la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba.