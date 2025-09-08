Castillo resalta el inicio del curso escolar con casi 109.000 profesores y 3.000 refuerzos en lengua y matemáticas

Archivo - La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, durante su intervención en una rueda de prensa celebrada en Almería. - EUROPA PRESS - MARIAN LEÓN - Archivo

EL EJIDO (ALMERÍA), 8 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha visitado este lunes las nuevas instalaciones del colegio de Infantil y Primaria Bahía de Almerimar, en El Ejido (Almería), donde ha resaltado que el curso escolar arranca con casi 109.000 profesores y la incorporación de 3.000 docentes específicos para reforzar las áreas de lengua y matemáticas.

En declaraciones a los medios, Castillo ha reconocido que "tenemos casi 19.000 alumnos menos", aunque ha subrayado que se trata de una "mala noticia" compensada por una "buena noticia más, porque estamos haciendo un esfuerzo muy, muy grande en atender a la diversidad y en apoyar a todo el alumnado para que alcance las mejores cotas de éxito escolar".

La titular de Educación ha detallado que esta semana se incorporan los niveles de Infantil y Primaria con unos 707.000 alumnos y 55.000 maestros en 2.700 centros, y ha destacado que "tenemos los mejores profesionales del mundo", ya preparados para la llegada del alumnado el próximo día 10.

Castillo ha incidido en que este curso se ha puesto el foco "especialmente en esos refuerzos de lengua y de matemáticas", al considerarlos esenciales para atender las necesidades detectadas. Ha recordado que el sistema educativo andaluz lo conforman 1.800.000 alumnos y que, además de los casi 109.000 docentes de la pública, cuenta con unos 17.000 en la concertada y unos 15.000 trabajadores de Administración y Servicios.

Asimismo, ha querido remarcar el papel del personal de apoyo y el funcionamiento de aulas matinales, comedores y transportes, dentro de un sistema que, según ha asegurado, "trata de que lleguen todos los recursos a donde son necesarios".