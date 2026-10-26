Castillo:"El 34% de los centros andaluces participantes en PISA tienen resultados por encima de la media de España"

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, en un encuentro con los docentes del IES Pablo Neruda de Castilleja de la Cuesta (Sevilla). - JUNTA DE ANDALUCÍA

CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha mantenido este lunes un encuentro con los docentes del IES Pablo Neruda de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), uno de los centros educativos andaluces que ha obtenido buenos resultados en la última prueba PISA realizada en 2025. Durante la reunión, Castillo ha informado de que el 34% de los centros andaluces que han participado en PISA tienen resultados por encima de la media de España. Además, el 58% están en la horquilla media de los resultados nacionales en lectura.

Con esta visita, la Junta de Andalucía ha informado en una nota que la consejera ha iniciado una ronda de trabajo con los centros andaluces con mejor rendimiento en PISA. El objetivo es analizar sus metodologías y buenas prácticas para extenderlas al resto del sistema educativo y elevar así el nivel académico general.

Asimismo, la titular de Educación ha explicado que se han analizado los resultados "desde una perspectiva seria y rigurosa y, a partir de ahora, es necesario avanzar para que los resultados académicos en Andalucía mejoren". Así, "cuanto antes actuemos, antes se empezarán a notar los efectos en las próximas generaciones de alumnado", ha afirmado.

En su intervención, Castillo ha defendido que la exigencia académica no debe verse como un obstáculo, sino como la principal aliada del alumnado. A su juicio, garantizar que los estudiantes adquieran correctamente las competencias básicas les otorga mejores oportunidades para desarrollar sus proyectos vitales y profesionales.

Además, ha resaltado que "disponer de sistemas de evaluación fiables y continuos y no solo pruebas externas puntuales, permite detectar a tiempo cualquier dificultad".

RETOS TECNOLÓGICOS En relación con los nuevos retos tecnológicos, Castillo ha señalado que el "uso descontrolado" de pantallas y dispositivos móviles en el entorno escolar se ha convertido en uno de los principales competidores de la lectura sostenida y la concentración, dos facultades esenciales que sustentan todo proceso de aprendizaje.

En este sentido, la regulación del uso del móvil en los centros educativos con criterio pedagógico, una medida ya implantada en Andalucía, es una iniciativa "razonable", de bajo coste y con potencial impacto positivo en las aulas.

Por otro lado, sobre la inteligencia artificial, la consejera ha hecho hincapié en que estas herramientas no restan valor a una mente bien formada. De hecho, "a mayor presencia de la tecnología, más necesario resulta contar con un alumnado dotado de pensamiento crítico y autónomo, capaz de reflexionar por sí mismo en lugar de delegar el pensamiento". Por tanto, "la tecnología será una aliada, pero seguirán siendo los seres humanos quienes formulen las preguntas clave".

Por último, la consejera ha señalado la necesidad de "repensar" los aspectos metodológicos y de evaluación, replantear los currículos (diseñados en un 80% por el Ministerio) e impulsar reformas legislativas que "recuperen la cultura del esfuerzo". Además, ha explicado que "los países que obtienen los mejores resultados no los consiguen solo por invertir más".

Al respecto, Castillo ha recordado que Andalucía incrementa sus recursos cada año, con la incorporación este curso de más de 700 docentes para reforzar Lengua y Matemáticas, pero ha subrayado que los sistemas educativos de referencia destacan, sobre todo, por "aplicar metodologías innovadoras, formar al profesorado en didáctica STEM y regular el uso de pantallas y dispositivos en las aulas", un ámbito cuyos impactos analiza la propia OCDE.