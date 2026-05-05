El CEIP Miguel Hernández de Almogía comienza la rehabilitación de la cubierta dañada por borrascas

Comienzo obras en el CEIP Miguel Hernández de Almogía - JUNTA

MÁLAGA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), adjudicó el pasado mes de marzo las obras para la reparación de la cubierta del aula de infantil del CEIP Miguel Hernández de Almogía (Málaga) tras los daños causados por las últimas borrascas, que afectaron a ocho placas fonorresistentes y una luminaria del techo.

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, ha visitado el centro escolar, acompañado del gerente provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), Kader Miguel Djebbour, y la directora del colegio, Carmen González, coincidiendo con el inicio de las obras.

Los trabajos de rehabilitación de este centro van a consistir en la reparación del paño de la cubierta con pendientes hacia el sumidero, situado cerca de la entrada del aula infantil, en una superficie de unos 50 metros cuadrados, la instalación de una escalera fija para el mantenimiento de la cubierta, así como sus instalaciones de acero inoxidable con aros de protección.

También se colocará una barandilla sobre el nivel de la cubierta y se instalará un sistema de seguridad anticaídas horizontal. Asimismo, se sustituirán ocho placas fonorresistentes afectadas por la humedad en el aula infantil, así como una luminaria de la citada aula, ya que se encuentra afectada por la humedad. Por último, se arreglarán las grietas de la fachada y se cambiarán las rejillas de ventilación de la cámara sanitaria.

La adjudicación, publicada en el Perfil del Contratante, tiene un importe de 30.000 euros. Las obras serán ejecutadas por la empresa Comeji, SA., con un plazo de ejecución de dos meses.