Cerca de 1.400 estudiantes de la provincia de Jaén participan en el programa de Refuerzo Estival

Visita a alumnado que participa en el Programa de Refuerzo Estival el colegio Puerta del Condado. - JUNTA

JAÉN 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.388 estudiantes de Primaria y primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de la provincia de Jaén participa este año en el Programa de Refuerzo Estival, que comienza este miércoles.

Son 446 alumnos más que en la edición anterior y la cifra total más alta desde que comenzó el programa en 2019. Además, cuenta con la participación de 31 centros educativos y la implicación de 173 docentes, lo que supone cuatro centros y 38 docentes más que el curso anterior.

Así lo ha detallado el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, en su visita al CEIP Puerta del Condado, de Arquillos, uno de los centros que participa en este programa con 41 escolares y cuatro docentes.

Acompañado por el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Manrique, y la directora del colegio, Alejandra Fuentes, Solano ha destacado que se trata del año donde más estudiantes se han inscrito, lo que refleja "la consolidación de un programa que en este curso entra en su octava edición".

El delegado ha explicado que tiene una doble finalidad. "La primera y más importante, que el alumnado alcance el éxito escolar con una alternativa pública y gratuita y, por otro lado, ayudar a las familias jiennenses a conciliar", ha afirmado.

El programa supone una actuación de refuerzo dirigida para potenciar el éxito escolar y prevenir el abandono educativo temprano. Se desarrolla en julio, está destinado al alumnado de Primaria y de primero y segundo de ESO escolarizado en centros docentes públicos o sostenidos con fondos públicos con dificultad para alcanzar las competencias o para superar los objetivos del curso y, por tanto, necesite refuerzo especialmente en Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés.

La finalidad es la mejora de las habilidades y actitudes asociadas a la lectura, al razonamiento lógico matemático, a la adquisición de destrezas lingüísticas (comprensión y expresión oral) y a la lengua inglesa, combinándose con la práctica deportiva y los hábitos saludables. Además, se busca que el alumnado adquiera hábitos de organización y trabajo, así como técnicas de estudio.

De esta manera, se pretende el logro del éxito educativo del alumnado mediante actuaciones preventivas del fracaso escolar y abandono educativo temprano.

MATERIAL

Para conseguirlo, se proporciona a los centros material didáctico y una guía con orientaciones sobre diferentes metodologías activas e innovadoras que permitan acercar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los contextos reales del alumnado, contribuyendo así a la consecución de los objetivos curriculares desde diseños inclusivos. Esta guía ofrece juegos y dinámicas de integración, de conocimiento y de adaptación al grupo.

El alumnado inscrito está distribuido en dos grupos, uno por cada quincena, y tienen prioridad quienes solicitan el mes completo. El horario es de 9,00 a 14,00 horas y se establecen grupos por cursos con un mínimo de cinco y un máximo de 15 alumnos.

Cada jornada incluye talleres de Refuerzo Lingüístico, Razonamiento Matemático, Destrezas Lingüísticas en Lengua Extranjera (Inglés) y Actividad Físico-Deportiva y hábitos de vida saludable. El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus.