Cerca de 750 personas se examinan hasta el 30 de abril en las pruebas de acceso a ciclos formativos de FP en Almería

Alumnado de Formación Profesional durante una práctica de cocina en un centro educativo de la provincia de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 748 personas se examinan desde este lunes y hasta el próximo 30 de abril en las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio y superior en la provincia de Almería, que se celebran en cuatro centros educativos.

Estas pruebas se dirigen a quienes quieren cursar un ciclo formativo y no poseen el requisito académico necesario, de modo que, una vez superadas, podrán solicitar su admisión en un grado medio o superior al acreditar los conocimientos y habilidades suficientes para cursar estas enseñanzas.

De los 748 inscritos en la provincia, 468 realizarán las pruebas para grado medio y 280 las de grado superior, según ha informado la Junta en una nota. Los exámenes se llevarán a cabo en el IES Alhamilla, el IES Los Ángeles y el IES Albaida, en la capital, así como en el IES Cura Valera, en Huércal-Overa, donde se han constituido un total de 47 comisiones evaluadoras.

Las pruebas de acceso, tanto para grado medio como para grado superior, se organizan en torno a tres competencias básicas. La primera es la comunicativa en lengua castellana, que incluye cuatro ejercicios: expresión oral mediante una entrevista personal, expresión escrita a partir del desarrollo de una pregunta sobre una temática propuesta, y comprensión oral y comprensión escrita mediante pruebas tipo test. En el caso de la comprensión oral, los aspirantes deberán utilizar auriculares durante la realización del ejercicio.

La segunda competencia es la matemática, con tres ejercicios tipo test vinculados a los ámbitos de números y cálculo, formas y medidas y gráficos y estadísticas. La tercera es la digital, con cinco pruebas también de formato tipo test sobre información y alfabetización digital, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas.

En el caso de las pruebas de acceso a grado superior, los aspirantes podrán presentarse además a una parte específica de carácter opcional. Superar la prueba con esta parte específica otorgará prioridad en el acceso a los ciclos formativos de FP sostenidos con fondos públicos en Andalucía.

Esta parte incluye un ejercicio correspondiente a la competencia clave plurilingüe, inglés, y ofrece tres posibles opciones: competencia clave emprendedora, tecnología e ingeniería y ciencias. Cada participante podrá elegir examinarse de una o varias de estas opciones en función de la familia profesional del ciclo formativo al que desee acceder.

La prueba se considerará superada siempre que la calificación de todas las competencias básicas que la componen sea igual o superior a cinco puntos. Las notas provisionales se publicarán el 4 de mayo, habrá un periodo de reclamaciones del 5 al 7 de mayo y las calificaciones definitivas se conocerán el 11 de mayo.

Para consultar en detalle el contenido de las pruebas, el tipo de preguntas y los modelos de ejercicios, los aspirantes pueden acudir a la página web de Educación Permanente.