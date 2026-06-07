Cinco centros cordobeses, inmersos en proyectos de emprendimiento en FP de la Junta de Andalucía

Curso de FP en Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 65 centros de Formación Profesional de Andalucía están desarrollando actualmente 24 proyectos colaborativos de emprendimiento y de fomento de la cultura emprendedora, con una inversión de 1.180.606 euros. Estos proyectos, donde hay cinco proyectos en Córdoba, cuentan con la colaboración de 64 empresas y tienen como principal objetivo la creación de semilleros y programas de emprendimiento ligados a centros de FP que imparten grados D (ciclos formativos de grado básico, medio o superior) o títulos Logse.

De los 24 proyectos que se están desarrollando, la mitad corresponde a la línea de actuación que impulsa la cultura de la FP en la empresa, con iniciativas orientadas a promover modelos de excelencia a través de la identificación conjunta de desafíos y soluciones innovadoras, según ha informado la Junta en una nota.

Los otros doce proyectos restantes se centran en la creación de semilleros de emprendimiento, en los que el alumnado desarrolla ideas de negocio como parte de sus proyectos intermodulares o integrados, con el apoyo de empresas, administraciones locales y la comunidad educativa.

En Córdoba, son cinco los centros educativos los que participan en tres de estos 24 proyectos. Son los casos del IES Felipe Solís Villechenous (Cabra), IES Antonio Galán Acosta (Montoro), IES Antonio Gala (Palma del Río), IES Galileo Galilei (Córdoba) e IES Los Pedroches (Pozoblanco).

Precisamente, éste último centro es el único que coordina un proyecto en la provincia, concretamente el titulado "WOOL-TECH: Servicios de Valorización de Lana". Se trata de un semillero de emprendimiento diseñado para que el alumnado de la familia Agraria constituya tres unidades de servicios técnicos de valorización de lana en origen.

Por provincias, Granada encabeza la participación con 14 centros implicados en 14 proyectos colaborativos. Le sigue Jaén, con 11 centros de FP que están participando en 9 iniciativas de emprendimiento. Almería y Sevilla coinciden en el número de centros participantes, 10 cada una, aunque repartidos en 5 y 6 proyectos, respectivamente.

Málaga suma seis centros en tres proyectos, mientras que Córdoba y Cádiz cuentan con cinco centros cada una, participando en tres y dos proyectos, respectivamente. Cierra el ranking Huelva, con cuatro centros implicados en 3 proyectos colaborativos.

La financiación máxima concedida a cada centro participante ha sido de 15.000 euros, con un tope de 60.000 euros por proyecto. Estos proyectos colaborativos están financiados con cargo a los fondos aportados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y cofinanciados por la Unión Europea en el marco del programa Fondo Social Europeo Plus de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (EFESO).