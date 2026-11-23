Participantes en la entrega de premios de la XI edición del concurso de matemáticas IndalMat, celebrada en la Universidad de Almería (UAL). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Educativo Agave ha ganado la XI edición de IndalMat, el concurso de resolución de problemas matemáticos organizado por la Universidad de Almería (UAL), que ha reconocido el talento y la capacidad de razonamiento de 32 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato de la provincia, además de distinguir a 21 centros educativos por los resultados obtenidos por su alumnado.

El Instituto de Educación Secundaria (IES) Alborán-Manuel Cáliz y el IES Carmen de Burgos han compartido el segundo puesto en la clasificación por centros educativos, según ha informado la Junta de Andalucía en una nota.

En cuanto a los premios individuales, se ha distinguido a estudiantes de tres categorías: cuarto de ESO, primero de Bachillerato y segundo de Bachillerato. En esta última se ha producido un empate en la primera posición.

La entrega de premios se celebró el pasado martes 17 de noviembre en el Salón de Grados del Edificio de Gobierno de la institución académica, en un acto presidido por la vicerrectora de Estudiantes de la UAL, Encarnación Carmona Samper, y en el que participó la delegada territorial de Educación, Carmen María Jiménez.

La ceremonia también contó con la presencia de la diputada provincial de Recursos Humanos y Contratación, María del Mar López Asensio; el decano de la Facultad de Ciencias Experimentales, Juan José Moreno; y el director del Departamento de Matemáticas, Juan Ramón García Rozas. La entrega de premios estuvo coordinada por Enrique de Amo Artero, responsable del concurso.

La XI edición de IndalMat, celebrada el pasado 16 de octubre, reunió a 660 estudiantes procedentes de 54 centros educativos de la provincia, con la participación de 70 docentes y la colaboración de 17 estudiantes voluntarios del Grado en Matemáticas de la UAL.

La jornada combinó una prueba de resolución de problemas matemáticos con la conferencia 'No sabías que podías aprender tanto', impartida por Eduardo Sáenz de Cabezón Irigaray, profesor de la Universidad de La Rioja, que acercó al alumnado una visión de las matemáticas vinculada a la creatividad, el pensamiento crítico y la búsqueda de diferentes estrategias para alcanzar una solución.

IndalMat nació en 2015 con el objetivo de "estimular el interés por las matemáticas" entre el alumnado de Secundaria y Bachillerato. Desde entonces, el concurso ha celebrado once ediciones, con la única interrupción de 2020 debido a la pandemia.

Según ha destacado la Junta, la iniciativa promueve una aproximación a las matemáticas que "va más allá de la aplicación mecánica de fórmulas", con especial atención al razonamiento, la imaginación y la capacidad de encontrar distintas vías para resolver un mismo problema.

Asimismo, el encuentro educativo "favorece el acercamiento entre la enseñanza secundaria y la universidad" y "contribuye a despertar vocaciones científicas entre los jóvenes", con la participación de centros y estudiantes de toda la provincia.