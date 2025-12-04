El colegio San José Obrero de Jerez (Cádiz) inaugura un aula pionera para el alumnado con TEA

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz, José Ángel Aparicio, visita el nuevo aula para alumnado con TEA en el CEIP San José Obrero de Jerez de la Frontera. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El CEIP San José Obrero, en Jerez de la Frontera, ha inaugurado su nueva Aula de Regulación coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Se trata de un espacio pionero en los centros educativos de la provincia de Cádiz, pensado para atender las necesidades sensoriales, emocionales y conductuales del alumnado con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).

A la presentación han asistido el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz, José Ángel Aparicio, y miembros del Servicio de Inspección Educativa, quienes han destacado "el compromiso" del centro con la inclusión y la mejora continua de la respuesta educativa, ha indicado la Junta en una nota.

El Aula de Regulación ofrece un entorno "seguro y tranquilo", diseñado para que los estudiantes puedan autorregularse y gestionar sus emociones, favoreciendo así su bienestar y su participación en la vida escolar. Este recurso pretende ayudar al alumnado a encontrar momentos de calma, organizar sus sensaciones y prepararse para continuar con las actividades del día.

El centro ha considerado "fundamental" que las familias conozcan este proyecto, ya que forma parte de su compromiso con una educación "accesible, respetuosa y adaptada a las necesidades de cada niño y niña".

La creación del aula ha sido posible con la colaboración de la Asociación Autismo El Puerto, que ha asesorado en la adecuación sensorial del espacio, así como a IKEA Jerez y Luz Shopping, que han contribuido con parte del equipamiento. Además, el proyecto ha contado con la implicación del equipo directivo, el profesorado y la AMPA del colegio.

Con la puesta en marcha de este espacio, el CEIP San José Obrero da un paso más en su apuesta por la inclusión real y efectiva, convirtiéndose en "un referente provincial" en la atención al alumnado con TEA.