Los colegios andaluces celebraron con diversas actividades el Día de la Hispanidad

El Consejo de Gobierno andaluz ha tomado conocimiento en su reunión de este miércoles, 15 de octubre, de las actuaciones de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para celebrar el Día de la Hispanidad --que se conmemora el 12 de octubre-- en el sistema educativo andaluz.

Para ello, puso a disposición de los colegios e institutos una "amplia batería" de recursos a través de su web para que cada centro docente, en el marco de su proyecto educativo, pudiese organizar actividades que "contribuyen al desarrollo integral del alumnado y al fomento del compromiso con la diversidad cultural y el patrimonio histórico", según se recoge en la referencia del Consejo de Gobierno.

Entre las actividades propuestas para la conmemoración del Descubrimiento de América se encontraban juegos y material audiovisual, como los puzles interactivos o las actividades que se ofrecen en el aula Blog Averroes '1492: Un Nuevo Mundo', que llevan al alumnado de las etapas más tempranas a "explorar la fascinante aventura de Cristóbal Colón y su tripulación", según valoran desde la Junta.

Otros recursos dirigidos al alumnado más avanzado facilitan el acceso a Archivos Municipales como el de Huelva, donde se encuentran las cartas de Cristóbal Colón a los Reyes Católicos, en las que describe las primeras islas descubiertas y sus habitantes.

Asimismo, la visualización de documentales como 'Magallanes y la Primera vuelta al mundo. 1519-1522', alojado en el portal IAPP Educa, ha sido diseñado para que el docente trabaje en el aula "la importancia de la primera circunnavegación de la Tierra y las consecuencias que tuvo, a nivel histórico, económico, científico y social con el descubrimiento de nuevas tierras, nuevas culturas y especies".

Además, series como 'La Asombrosa Excursión de Zamba' (Educación Infantil y Primaria) y películas como 'El Dorado', de Carlos Saura, o '1492: La conquista del Paraíso', de Ridley Scott, para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, donde se exhiben los lugares encontrados en los primeros viajes.

También se seleccionó una batería de lecturas amenas que ofrecen una visión rica y diversa de este período histórico, como 'El Descubrimiento de América de Gerónimo Stilton', o 'Pequeña Historia del Descubrimiento de América', de Henry Kamen, para la etapa de Educación Primaria, que aportan un enfoque más accesible y educativo, ideal para edades tempranas, y que "permiten que el alumnado explore la historia de manera amena y comprensible".

Finalmente, la consulta de determinados artículos como 'El Correo de la Unesco', con el texto 'Redescubrir 1492' en Unesdoc. Biblioteca Digital, para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, ofrecen "una reflexión profunda sobre los procesos históricos, culturales y sociales que se desencadenaron a partir de ese evento, convirtiéndose en una herramienta valiosa para docentes y alumnado interesado en explorar de manera crítica y reflexiva los eventos de 1492 y sus repercusiones en la Historia".

Igualmente, el proceso histórico que conmemora el Día de la Hispanidad está incluido de forma integral en los desarrollos curriculares de Andalucía a lo largo de todas las etapas educativas.

El Día de la Hispanidad simboliza la efeméride histórica en la que España inicia un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos. Los datos del Catálogo de pasajeros a Indias publicado por el Archivo General de Indias permiten conocer que el 40% de los pasajeros en los viajes al nuevo continente en el periodo de 1492 a 1519 eran andaluces, cifra que llega al 46,1% en el periodo de 1540 a 1559.

Desde la Junta indican que "el hecho de que los puertos de partida a América y llegada a España fueran andaluces fue sin duda un elemento importante que ha contribuido a los fuertes lazos de unión cultural, social y lingüísticos, puesto que el español de América, dentro de su enriquecedora diversidad, tiene una clara presencia de los rasgos fonéticos, léxicos y gramaticales del andaluz".

Por otro lado, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha publicado unas únicas instrucciones para el curso escolar 2025-2026 que recogen la celebración de diversas efemérides clave en el calendario escolar, entre las que se incluye el Día de la Hispanidad, "garantizando una educación orientada a la reflexión de los valores cívicos, democráticos, la diversidad y la cultura de paz". También pretende esta medida "simplificar y reforzar la planificación docente".